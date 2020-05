Odjel mnoho skvělých závodů, není to jen jeho chyba, hájí Massa Sebastiana Vettela

Na podzim roku 2008 byl Felipe Massa jen krůček od toho, aby napodobil Kimiho Räikkönena z předcházející sezóny a získal pro Ferrari druhý jezdecký titul v řadě. Jenomže na Interlagosu se v posledním kole dokázal Lewis Hamilton dostat před Tima Glocka a Massovi slzy štěstí se ze proměnily na slzy smutku.

Ferrari jako cenu útěchy tehdy získalo alespoň pohár konstruktérů, žádný pilot však ve službách stáje z Maranella nezískal titul mistra světa už třináct let. Nedokázal to ani Sebastian Vettel, který letos dostane poslední šanci.

Po oznámení Vettelova odchodu z Ferrari po sezóně 2020 se velká část veřejnosti zaměřila především na chyby, kterých se dopouštěl a kvůli kterým ztrácel důležité body v boji s Lewisem Hamiltonem. Němec však našel zastání u Felipeho Massy, který připomněl, že ani jiní skvělí piloti nedokázali pro Ferrari titul získat. Podle Brazilce se musí myslet i na týmové chyby.

„Nelze zapomínat na to, že Ferrari naposledy získalo pohár konstruktérů v roce 2008,“ rozpovídal se nynější pilot týmu Venturi ve formuli E pro britskou stanici Sky F1.

„Pravdou je, že týmem prošlo mnoho skvělých jezdců a nikdo z nich nebyl schopen získat titul. To se týká i mě po roce 2008, kdy jsme nedisponovali vítězným vozem.“

„Fernando Alonso odvedl fantastickou práci v roce 2010. Jezdil vážně na limitu a bojoval o šampionát. Ale možná, abych byl upřímný, tehdejší auto na to nemělo. V mých očích odvedl výbornou práci,“ připomněl Massa neúspěšné spojení Alonso – Ferrari. Španěl, který získal dva tituly s Renaultem, měl to samé dokázat u italského týmu.

„Všichni jezdci včetně Sebastiana a Kimiho nebyli schopni vyhrát šampionát (v případě Räikkönena přidat druhý titul; pozn. red.), protože tým v dané sezóně nepracoval dokonale,“ myslí si Massa.

„Nevztahuje se to jen k Sebastianovi, který zajel mnoho skvělých závodů, mnoho jich vyhrál nebo o vítězství tvrdě bojoval a vždy byl před týmovým kolegou. I před tak dobrým, jako byl šampion Kimi.“

Situace se podle Massy změnila s příchodem Charlese Leclerca k týmu.

„V loňském roce se věci možná trochu změnily.“

„Nemůžeme zapomínat na Charlesovi výkony. Sleduji ho už od motokár. Ukázal, že má vážně obrovský talent a může být šampionem i špičkovým jezdcem v jakémkoliv týmu.“

„Sebastian musel čelit většímu tlaku uvnitř týmu, což možná vedlo Ferrari k rozhodnutí, které učinilo.“

Před Sebastianem Vettelem stále leží několik možností, které by ho mohly udržet na startovním roštu i v příští sezóně, Massu by však nepřekvapil Němcův konec.

„Jestli zůstane ve formuli 1 nebo ne, to už je jiná otázka.“

„Sebastian je jezdec a člověk, který je vždy velmi soustředěn na to, co chce. Nebyl bych překvapen, když by se rozhodl přestat.“

„Ve své pozici potřebuje tým, kde dostane příležitost. Potřebuje si být jistý, že je správné zůstat. Pakliže to bude jinak, tak si nejsem jistý, jestli ve formuli 1 zůstane.“

