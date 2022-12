Odešel Vettel z F1 ve správný čas? Rosberg si není jistý

Letošní sezona byla pro čtyřnásobného mistra Sebastiana Vettela rozlučkovou. Vybral si však Němec správný čas k odchodu?

Zatímco Nico Rosberg uzavřel svoji kariéru ve věku 31 let prakticky ihned poté, co získal svůj první a zároveň i závěrečný titul, čtyřnásobný šampion Sebastian Vettel zvolil jiný přístup. S F1 se loučí jako pětatřicetiletý s odstupem devíti let od chvíle, kdy se stal naposledy mistrem světa.

Především finální tři sezony nebyly pro Vettela v kontextu jeho předešlých úspěchů výsledkově příznivé, když v nich získal pouze dvě pódiová umístění a ani jednou neskončil v šampionátu v elitní desítce.

Rosberg, který nyní působí jako TV expert či ředitel závodního týmu Rosberg X Racing, si proto klade otázku, zda Vettel opustil královnu motorsportu v ideální moment.

„Za prvé je třeba zmínit, že za sebou (Vettel) zanechává legendární kariéru,“ řekl Rosberg pro TV Sport1.

„Seb je jedním z nejúspěšnějších jezdců všech dob a je neuvěřitelné, čeho ve formuli 1 dosáhl. Čtyři tituly v řadě jsou samozřejmě šílené,“ prohlásil šampion z roku 2016.

Podle Rosberga podával Vettel v závěrečné části kariéry v F1 nevyrovnané výkony.

„Měl období, kdy jel opět fantasticky, například na konci letošní sezony. Ale nebylo to tak vždy. Často se dostával do hodin, což je u čtyřnásobného mistra světa naprosto nevysvětlitelné,“ uvedl syn Kekeho Rosberga, mistra světa z roku 1982

Scénář, kterému se chtěl Rosberg vyhnout

Očekávaný pokles výkonnosti s přibývajícím věkem byl pro Rosberga faktorem, kterému se chtěl ve svém případě vyvarovat.

„Rozhodně jsem se chtěl vyhnout tomu, abych se dostal do negativní spirály a propadal se dál a dál. To by byl pro mě hororový scénář.“

„Jsem si jistý, že ani pro Seba to nebylo snadné. Jestli však skončil ve správný čas? Na to si může odpovědět jen on sám,“ vyhnul se odpovědi Rosberg.