Odejít z Williamsu je mé rozhodnutí, říká Kubica

Kubica na konci sezóny skončí u Williamsu. Na tiskové konferenci uvedl, že to je jeho rozhodnutí „za účelem vyhodnocení našich příležitostí pro budoucnost.“

Také Claire Williamsová uvedla, že tým respektuje Kubicovo rozhodnutí skončit a poděkovala mu za dosavadní spolupráci.

„Řekl jsem, že letos bude cílem zůstat ve F1, ale ne za každou cenu,“ vysvětlil Kubica. „Myslím, že musím udělat to, co mi přinese trochu radosti ze závodění. Tato sezóna byla z hlediska výkonu velmi těžká, ale bylo to také velmi náročné.“

„Být zpět ve F1 po dlouhé době není snadné, zvlášť když jste v obtížné situaci, jako jsme my, ale musím poděkovat týmu za příležitost a uvidíme, co přinese budoucnost.“

Je velmi nepravděpodobné, že bychom Kubicu viděli v příštím roce na startovním roštu, ale to automaticky neznamená, že ho neuvidíme ve F1. Podle webu RaceFans by mohl Kubica zamířit do Racing Pointu nebo Haasu. Oba týmy už potvrdily své sestavy, Polák by v týmu působil v roli třetího jezdce. Podobnou roli vykonával vloni v Grove.

Kubicovi se sice na trati moc nedaří, ale jeho zkušenosti a schopnosti na simulátoru jsou dlouhodobě ceněné.

PKN Orlen potvrdil, že na konci sezóny ukončí spolupráci s Williamsem, ale zůstává osobním sponzorem Kubicy.

Kdo místo Kubicy?

U Williamsu tak bude minimálně jedna sedačka volná (Russell by měl zůstat). Kandidátem na volnou sedačku je Nico Hülkenberg, ale pravděpodobnější se jeví příchod Nicholase Lattifiho. Aktuálně druhý muž šampionátu F2 má už zkušenosti s testy vozu F1 (Renault, Racing Point, Williams) a za sebou také dostatek peněz. Jeho otec Michael je dokonce akcionářem McLarenu.

Foto: Getty Images / Clive Mason