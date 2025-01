Odejde Verstappen z Red Bullu? Musí si položit stejné otázky, které si pokládáme všichni

Brzy to bude rok, co Lewis Hamilton šokoval svým oznámením, že přestupuje k Ferrari. Čeká nás brzy další překvapivý přestup?

Vloni se hodně spekulovalo o možném přestupu Maxe Verstappena k Mercedesu. Souviselo to s blížícími se změnami pravidel i situací u Red Bullu. Začátek roku byl ve znamení kauzy Christiana Hornera, který byl interně vyšetřován kvůli údajnému nevhodnému chování vůči kolegyni. Vyšetřování ho nakonec očistilo. Poté se ale vyostřil vztah mezi Josem Verstappenem a Hornerem a odešlo také několik klíčových lidí z Red Bullu.

V současné době se mluví o Astonu Martin, což na první pohled dává ještě menší smysl. Vloni Aston Martin skončil na pátém místě, což je (ale) mimochodem stejná pozice, kterou měl v roce 2012 Mercedes. Přesto se do něj Lewis Hamilton odhodlal odejít a dnes víme, že udělal dobře.

Max Verstappen má stále platnou smlouvu – před třemi lety prodloužil do roku 2028. Smlouvu má ale také Fernando Alonso u Astonu Martin. Smlouva je ale jen papír a tým reálně nemůže jezdce nutit, aby za něj jezdil. Na druhou stranu nemusí být rok 2026 pro přestup k Astonu (nebo kamkoliv jinam) zrovna výhodný.

Deník Daily Mail před dvěma týdny uvedl, že výkonný ředitel pro obchod a marketing Astonu Martin Jefferson Slack už kudy chodí, tudy mluví o příchodu Verstappena. Má to být nové lákadlo pro potenciální sponzory. Verstappen si má během své kariéry u Astonu přijít na 1,2 miliardy dolarů! Aston Martin to popřel.

Respektovaný novinář Mark Hughes ale uvedl, že podobné spekulace nejsou zcela mimo mísu.

„Myslím, že myšlenka přestupu Maxe do Astonu je velmi reálná. A pokud je pravda, co se říká, tak tato jednání již probíhají,“ řekl Hughes pro The Race.

Mělo by to smysl?

Max Verstappen v minulosti prohlašoval, že jeho cílem bylo získat titul mistra světa. Nyní má na kontě už čtyři. Může si tak dovolit riskovat.

Aston Martin nemusí mít problémy s penězi. Jeho partnerem je Aramco – největší ropná společnost s tržbami přes 500 miliard dolarů ročně.

V roce 2026 dojde ke změně pravidel. Půjde o ještě větší změnu než v roce 2014, protože kromě pohonných jednotek nás čeká také radikální změna pravidel v oblasti vozu. Vše se navíc odehrává pod rozpočtovými stropy, takže dohnání případné ztráty bude pro týmy a výrobce trochu obtížnější.

Jaké bude rozložení sil nikdo neví. V rukou máme jen papírové předpoklady, které se mohou, ale také nemusí naplnit.

Aston Martin dokončuje svou novou továrnu, ve které bude nejmodernější technika – včetně nového simulátoru a nového aerodynamického tunelu. V čele týmu je Andy Cowell, což je další paralela s rokem 2014 – Cowell totiž vedl tým motorářů Mercedesu, který vyrobil pohonnou jednotku, jež byla v prvních letech hybridní éry měřítkem. Tentokrát ale vede celý tým a musíme si počkat, než uvidíme, jak si v této nové roli povede.

Do týmu přichází Adrian Newey, což může vzbuzovat naději, že vůz Astonu Martin v roce 2026 a v dalších letech bude minimálně „dobrý“.

V současné době odebírá Aston Martin pohonné jednotky od Mercedesu. Již zmíněné papírové předpoklady očekávají, že Mercedes postaví dobrý motor i pro novou éru. Aston Martin by z toho mohl těžit, ale nebude. Přechází k Hondě.

Bude přestup k Hondě výhodou? V jedné rovině ano. Aston bude v pozici továrního týmu a ne zákazníka. Nemusí tak stavět vůz okolo dodaného motoru a dalších periférií, ale vůz a motor budou stavěny jako jedno tělo – tedy pokud bude dobře nastavena komunikace mezi oběma rukama onoho těla, což bude jedním z úkolů Cowella. Ten má samozřejmě výhodu, protože motorům rozumí velmi dobře.

Otázkou je, jak dobré pohonné ústrojí Japonci postaví. Pokud bude nejlepší, bude z toho tým těžit a na tvářích jezdců Astonu uvidíme velké úsměvy. Pokud bude jen drobně ztrácet na nejlepší, může Honda ztrátu postupně zacelit a handicap může Aston vykompenzovat lepším vozem. Pokud ale bude ztrácet hodně, nemusí ani nejlepší auto na startovním roštu stačit. Toho se obává také Adrian Newey, jehož působení ve F1 po roce 2014 na pár let výrazně ochladlo právě proto, že se z F1 stala „motorová formule“. Newey se obává, že to tentokrát může dopadnout stejně.

Honda má ale jednu výhodu. Je tady. Její vstup do F1 byl opravdu děsivý, ale postupně se dokázala zlepšit a Red Bull začal s jejími motory vyhrávat závody a získávat tituly. Ani tak to ale nebude snadné.

Šéf HRC (Honda Racing Corporation) Kódži Watanabe před pár dny řekl pro PlanetF1.com, že vývoj nové pohonné jednotky je těžký „Trápíme se. V současné době se snažíme ze sebe dostat maximum a budoucí rok předvést výsledek.“

Podle Watanebeho má být cílem malý motor s velkým výkonem a také lehká baterie. „Všechno je velmi obtížné, ale snažíme se dělat, co je v našich silách.“

Red Bull si bude stavět pohonné jednotky sám ve spolupráci s Fordem. Opět platí, že podle papírových předpokladů jako „nováček“ na tomto poli tahá společně s Audi za nejkratší konec.

Aston Martin věří, že má vše potřebné k tomu, aby se stal špičkovým týmem a bojoval o nejvyšší příčky. Nejlepší nebo jeden z nejlepších jezdců mu ale zatím chybí, a tak by přestup Verstappena dával smysl – pozor, to není bagatelizováni kvalit Fernanda Alonsa. Španěl má ale svůj věk a za volantem zeleného monopostu ho nejspíše čekají maximálně dvě až tři sezóny.

Aston Martin je také v trochu složité situaci. Zatímco ostatní týmy hledají vyváženou jezdeckou sestavu, kde velmi často hraje roli kombinace zkušeností a mládí, případně jen jeden z těchto prvků, Aston Martin má jen jedno auto. To druhé totiž obsadil syn majitele. Alespoň zatím.

Odejde Verstappen do Astonu? A pokud ano, stane se tak už v příštím roce, nebo si počká na to, jakou formu budou zelené monoposty v prvním roce mít? A pokud ano, kdo by ho nahradil u Red Bullu? Uvidíme.... Ani letos ale ve světě formulových spekulací nuda nebude.