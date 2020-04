Odchodem nevyhrožujeme, říká Ferrari. Tým ale musí chránit své lidi

V příštím roce bude zaveden rozpočtový strop. Je to trochu virtuální hodnota, protože se do něj řada věcí nezapočítává a měl by se také měnit v závislosti na počtu závodů.

Rozpočtový strop by měl být snížen ze 175 na 150 milionů dolarů. Existuje ale snaha ho dostat ještě níže. V příštím roce na 145 milionů, o rok později na 130 milionů. Proti jsou především Ferrari a Red Bull.

Z F1 neodcházíme

„Úroveň 145 milionů dolarů je ve srovnání s tím, co bylo stanoveno vloni v červnu, novým a náročným požadavkem,“ řekl Binotto pro Guardian.

„Toho nelze dosáhnout bez dalších významných obětí, zejména pokud jde o lidské zdroje. Pokud by to bylo ještě nižší, nechtěli bychom být v pozici, kdy bychom museli hledat další možnosti rozvoje naší závodní DNA.“

Někteří tato slova interpretovali tak, že Binotto opět vytáhl oblíbenou maranellskou kartu a hrozí odchodem Ferrari z F1 – v původním originálním článku Guardianu to bylo dokonce v titulku článku. Ferrari ale později uvedlo, že Binottova slova byla špatně interpretována a nemají být vykládána tak, že jde o hrozbu odchodu z F1.

„Ve F1 máme týmy s různými charakteristikami. Působí v různých zemích, podle různých právních předpisů a podle vlastních způsobů práce. Proto není jednoduché provádět strukturální změny pouhým lineárním snižováním nákladů.“

„Jsme si dobře vědomi, že F1 a celý svět právě prochází kvůli pandemii COVID-19 obzvláště obtížnou dobou. Nyní však není čas na rychlou reakci, protože existuje riziko, že se rozhodneme na pozadí této nouzové situace, aniž by byly jasně vyhodnoceny všechny důsledky.“

Ferrari na nízkém rozpočtovém stropu vadí dvě věci. Jednak to, že větší týmy vyvíjejí díly, které si ty menší kupují. Nesou tedy náklady na vývoj, což by se mělo promítnout do hodnoty rozpočtového stropu – například tak, že pro větší týmy byl byl vyšší. Druhým důvodem je nutnost propouštět.

Podle Binotta je etickou povinností starat se o zaměstnance a vyhýbat se velkým ztrátám pracovních míst. „Neměli bychom zapomenout, že společnosti hrají roli v sociální struktuře národa. Nejsou tam jen proto, aby vydělaly.“

