Odchod z Apline rok poté. Szafnauer by měl podle Alonsa mlčet

Fernando Alonso promluvil o Verstappenovi i svém odchodu z Alpine, od jehož oznámení uplynul rok.

„Mám Maxe rád. Je to jezdec, který prostě přijde ve čtvrtek na okruh, oblékne se do dresu Red Bullu, v sobotu a v neděli závodí, odjede z okruhu, vrátí se domů a dál závodí na simulátorech nebo v GT se svým otcem nebo si prostě užívá motorsport obecně, ale žije normální život,“ řekl Alonso pro BBC.

„Pochází z Nizozemska – země s nepříliš velkým zázemím F1. Je to stále dost normální člověk, který miluje motorsport a je velmi rychlý. Myslím, že jeho přístup a chování tady na okruhu je velmi normální a takové věci mám rád.“

Je to rok, co Alonso (a následně Piastri) rozbouřil vody letní přestávky, když oznámil, že přechází z Alpine do Astonu Martin, kde nahradil Sebastiana Vettela.

Jedním z důvodů bylo to, že Alpine nechtěl dát Alonsovi s ohledem na jeho věk delší smlouvu.

Alonso uvedl, že necítil „uražený“, ale.. „Je pravda, že to trvalo déle, než jsem si myslel. Jednání o prodloužení smlouvy jsme zahájili myslím v Austrálii.“

„Probíhalo to prostě moc pomalu a to ne z mé strany. Byl jsem připravený a spokojený. Vůz pro rok 2022 byl rychlý, takže jsem byl spokojený i s výkonem a možnostmi do budoucna.“

„Šlo tedy o pomalé tempo jednání a nakonec nedali na papír ani to, o čem jsme mluvili. A také ty poznámky okolo věku a podobné věci, které pokračují do teď.“

„Je to způsob, jakým fungují. Nebo způsob, jakým Otmar funguje. Po letošním roce by měl být zticha. Neměl by vůbec mluvit. Po výsledcích Astonu Martin a výsledcích, kterých dosáhl, stále mluví a je na toto rozhodnutí hrdý. Je to neuvěřitelné.“

Na dotaz, zda si myslí, že Alpine podcenil to, co týmu přinášel, odpověděl:

„Stoprocentně. A stále si to myslí. Když každý víkend děláte to nejlepší, co umíte, když jsem toho tolik udělal i pro Renault, berete trochu osobně, když někdo pochybuje o vašem výkonu nebo věku a chcete jen ještě více dokázat, že jste na vrcholu své kariéry. Výsledky mluví samy za sebe, to je ta nejlepší cesta.“

Alpine je pro Alonsa minulostí. Dnes jezdí za Aston Martin a jeho přístup je odlišný, od toho, na co jsme byli zvyklí. Odlišná je ale také konstelace. Alonsův nejbližší soupeř je synem majitele.

Při dvou příležitostech se Alonso v závodě ocitl za Strollem (ve Španělsku a Rakousku). Do týmového rádia řekl, že se nepokusí předjet. V Baku dokonce na dálku radil s nastavením.

„Vím, jaká je moje role,“ řekl Alonso. „Snažím se pomoci týmu růst ve všech těchto oblastech, snažím se pomoci i Lanceovi ve všem, co mohu týmu přinést. Já budu závodit ještě několik let. Nevím kolik, ale dlouho to nebude. A on bude závodit ještě mnoho let a musí vést tým do budoucna, takže jsem rád, že mu mohu pomoci.“

„Nemyslím si, že je v tom nějaká záhada. Máme teď dobrý vztah. Nebojujeme o šampionát. Kdybychom bojovali o šampionát, možná by tam bylo méně komunikace nebo trochu více napětí mezi týmem nebo jezdci, ale právě teď máme jasné cíle a v tomto směru pracujeme společně.“