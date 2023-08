Odchod Szafnauera neproběhl normálním způsobem, míní Steiner

Šéf stáje Hass Guenther Steiner promluvil o konci Otmara Szafnauera v čele Alpine.

Nebývá úplně zvykem, aby stáj oznámila konec svého týmového šéfa v průběhu závodního víkendu, navíc před začátkem letní pauzy.

Přesto se k tomuto kroku během letošní GP Belgie odhodlal tým Alpine, který se rozloučil nejen s Otmarem Szafnauerem, ale rovněž i se sportovním ředitelem Alanem Permanem.

Přístup francouzské stáje zarazil nejednoho člena kolotoče F1 a boss týmu Hass Guenther Steiner nebyl v tomto ohledu výjimkou.

„Neproběhlo to normální cestou,“ prohlásil ke konci Szafnauera v Alpine Steiner, kterého cituje web F1.com.

„Myslím, že je Otmar zklamaný, ale už to zažil. Řekl bych, že to zažila většina z nás, co dělá tuhle práci. Jedny dveře se zavírají, druhé otevírají. Je to prostě náročná práce. Jste na očích veřejnosti, věci se dějí a musíte se s nimi popasovat,“ sdílel svůj pohled Ital.

„Neříkám, že je příjemné takové věci řešit, ale patří to k tomu. Myslím, že Otmar se s tím rychle vyrovná. Jak jsem řekl, už to zažil a tyhle věci se stávají, je to součást našeho života,“ uzavřel Steiner.