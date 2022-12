Odchod Seidla je špatnou zprávou pro McLaren, myslí si Brundle

McLaren se po hodně špatném období ze začátku hybridní éry začal zlepšovat. Podle některých názorů to byla z velké části zásluha Andrease Seidla. Ten ale ve Wokingu skončil.

O přestupu Vasseura do Ferrari se spekulovalo, takže nešlo o překvapivou informaci. Konec Andrease Seidla u McLarenu ale překvapením určitě byl. Seidl se stane ředitelem Sauberu. Tým ještě hledá nového šéfa.

„Není pochyb o tom, že ztráta Seidla je pro McLaren do budoucna špatnou zprávou,“ řekl Brundle pro Sky Sports.

„Dlouhodobě spolupracoval s koncernem Volkswagen a s Porsche, takže chápu, co udělal, a chápu, proč to McLaren chtěl urychlit. Ale tohle není to, co potřebovali.“

McLaren vstupuje do sezony 2023 s pozměněnou jezdeckou sestavou. Daniela Ricciarda nahradí nováček Oscar Piastri.

Brundle tvrdí, že Piastri, stejně jako týmový kolega Lando Norris, budou Seidlovým odchodem zklamáni.

„Velkou věcí pro McLaren je jejich nový aerodynamický tunel, který bude hotový v roce 2024. Lando se na to bude dívat a ptát se sám sebe, proč Andreas odešel. Co viděl u Audi, že mu dal přednost před McLarenem?“

„Oscar bude také zklamaný, protože s Andreasem vedl rozhovory a přesvědčil ho, aby přišel a Landa, aby zůstal.“

„Lando má k Zakovi velmi blízko a odvádí tam skvělou práci, v McLarenu je dobrá struktura. Ani v nejmenším bych nepanikařil, ale nelze to číst jako dobrou zprávu.“