Odchod Sainze bude klidnější než odchod Vettela, myslí si Brown. Před Španělem nebudou nic tajit

Je běžné, že odcházející jezdec je odstřižen od budoucích vývojových plánů. Letos je ale situace v mnohém unikátní. Někteří jezdci (Sainz, Vettel, Ricciardo) ví, že na konci roku u stávajícího týmu končí, ale musí za něj odjet ještě celou sezónu.

McLaren ale nechce před Sainzem nic utajovat. Jednak z toho důvodu, že vůz pro příští rok bude více méně stejný jako ten letošní a tajit před jezdcem věci okolo aktuálního vozu není dobrý nápad, a pak také proto, že se Sainzem má dobré vztahy a věří mu.

„V roce 2020 budeme závodit společně. Chceme spolu letos uspět,“ řekl Brown ve vodcastu Sky Sports F1.

„Je to profesionál a my jsme profesionálové. Myslím, že pokud začnete skrývat informace, nebudete mít úspěšný rok 2020, takže se musíme soustředit na rok 2020, usilovat o maximální výkon. Proto se domnívám, že neposkytnutí informací není produktivní.“

„Naše auto pro rok 2021 bude podobné tomu z roku 2020. Možná, že kdyby byl vůz pro rok 2021 novým vozem, ocitli bychom se v nepříjemné pozici, pokud jde o sdílení informací o autě pro příští rok. Ale v příštím roce to bude stejné jako letos, takže se nebojím Carlosovi něco říkat. Budeme otevřenou knihou.“

„Naštěstí máme s Carlosem vynikající vztah. Během zimní přestávky jsme byli velmi transparentní. Je to profesionál, odvedl skvělou práci, jeho rodina jsou naši přátelé.“

U Ferrari to bude jiné

„Na rozdíl od některých jiných odchodů... myslím, že garáž Vettel-Leclerc ve Ferrari by mohla být letos docela vzrušující, někdy možná ze správných důvodů, někdy z nesprávných důvodů,“ pokračuje Brown.

„V naší garáži je spousta harmonie a myslím si, že Carlos a Lando se snaží si vzájemně konkurovat, ale mají mezi sebou respekt. Jsem velmi hrdý na to, jak jsme to zvládli. Myslím, že jsme se stali týmem, pro který jezdci rádi jezdí. Rádi bychom si mysleli, že jsme v garáži vytvořili prostředí, do kterého jezdci rádi přicházejí a jezdí za McLaren.“

Foto: Getty Images / Charles Coates