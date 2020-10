Odchod Hondy nemá mít vliv na šance Cunody u AlphaTauri

Cunoda by se měl zúčastnit testu mladých jezdců po skončení Grand Prix Abú Dhabí. Kromě toho se ale musí soustředit na šampionát formule 2, kde potřebuje skončit mezi prvními čtyřmi, aby měl dostatek bodů pro super licenci.

„Osobně si nemyslím, že by náš odchod měl nějaký dopad,“ řekl výkonný ředitel Hondy Jamamoto.

„Red Bull nenechá nikoho jen tak řídit svá auta. Myslím, že ho budou přísně hodnotit jako juniorského pilota a záleží také na jeho výsledcích ve formuli 2, ale rádi bychom ho podpořili, kde se dá.“

Podobně to vidí také Franz Tost. „Alpha Tauri má v současné době dva rychlé jezdce – Pierra Gaslyho a Daniila Kvjata. Test mladých jezdců provedeme s Jukim Cunodou.“

„Nemá to nic společného s rozhodnutím Hondy, že po roce 2021 nebudou pokračovat. Filozofií Red Bullu je vždy výkon.“

„V letošním roce vyhrál dva závody ve Spa a v Silverstonu. V Rakousku vedl až do několika posledních kol, pak kvůli problémům s rádiem nemohl tento závod vyhrát.“

„Odvádí opravdu dobrou práci a to je rozhodující, výkon jezdce. To byla vždy filozofie a vždy to tak zůstane. Pak uvidíme, jak se Red Bull rozhodne ohledně jezdců pro rok 2021.“