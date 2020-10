Odchod Hondy je špatnou zprávou pro motorsport, říká zakladatel formule E

Honda působila ve formuli 1 jako tovární tým do roku 2008 a poté se vrátila jako dodavatel pohonných jednotek pro sezonu 2015. Po nešťastném partnerství s McLarenem odstartovala úspěšnou éru ve spolupráci s vozy Red Bull a AlphaTauri a v „královně motorsportu“ se vrátila na stupně vítězů.

Nová úspěšná kapitola Hondy ve formuli 1 ale nebude mít dlouhého trvání. Japonská automobilka se chce přeorientovat na bezemisní mobilitu a vývoj palivových článků a baterií. Hybridní pohonné jednotky pro využití v motorsportu do nové strategie Hondy nezapadají, a proto bude program pro F1 ukončen.

„Vidím to jako špatnou zprávu pro motorsport obecně. Není to dobrá zpráva pro formuli E a je to špatná zpráva pro formuli 1,“ uvedl „duchovní otec“ formule E Alejandro Agag pro agenturu Reuters.

„I my ve formuli E chceme, aby byla formule 1 úspěšná. Vzájemně si nekonkurujeme. Jsme na stejné lodi a bojujeme proti tenisu, fotbalu a dalším sportům.“

„Pokud nějaká automobilka opustí motorsport, tak to neznamená, že si druhými dveřmi najde cestu k nám. Může se z motorsportu stáhnout úplně, což není dobrá zpráva,“ myslí si Agag, v jehož elektrickém seriálu v současnosti působí řada továrních stájí včetně Mercedesu, Audi, BMW nebo Nissanu.

Agagovo elektrické impérium se brzy rozroste o šampionát elektrických offroadů Extreme E a španělský podnikatel a vizionář plánuje také nový seriál pro elektrické rychlé čluny, tak zvané „powerboaty“. Je však pravdou, že i přes své elektrické plány se proti formuli 1 nikdy nevymezoval a vždy zastával názor, že „královna motorsportu“ bude mít ve světě závodění vždy své místo.

„Vždy tady bude prostor pro motorsport se spalovacími motory, jen už nebude tolik napojený na průmysl. Myslím si, že pozornost automobilového průmyslu se zaměření především na elektrické závody,“ předpovídá Agag.