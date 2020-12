Od telefonátu ve 2 ráno po menší boty. Russell se „nacpal“ do Hamiltonova mercedesu

George Russell má za sebou téměř dvě celé sezóny s Williamsem. Tento víkend ale může zažít mnohé „poprvé“. Může se poprvé dostat do třetí části kvalifikace, získat první body a možná i první stupně vítězů, pole position a vítězství. Bude sedět ve voze týmu, který letos vyhrál 13 z 15 závodů.

„Myslím, že z mé strany není žádný tlak,“ řekl Russell, který v minulosti testoval s vozem Mercedesu, zná jejich procesy i simulátor, ale „aktuální“ znalosti samozřejmě nemá.

„Cítím se divně, že jsem zpět s Mercedesem, protože jsem tam samozřejmě strávil dva roky jako testovací / rezervní / simulační jezdec, takže znám všechny lidi, což mi hodně usnadňuje návrat zpět do týmu. Jsem teď bombardován informacemi, abych se naučil a připravil na víkend, který je před námi.“

„Bude to neuvěřitelně obtížné,“ dodal. „Valtteri v průběhu let tlačil na Lewise opravu hodně. Vím, že to nebude snadný úkol.“

„Půjdu tam a užiju si to a žádné cíle a očekávání ode mě neočekává Toto a ani Mercedes, protože nemůžete po jednom závodě posuzovat někoho z konce startovního pole. Tento víkend bude především o učení, zejména v pátek, o kvalifikaci a nedělním závodě. Pokud dostanu příležitost znovu v Abú Dhabi, což je otázka, bude to pro mě jednodušší.“

Russell se o tom, že pojede za Mercedes, dozvěděl pozdě v noci nebo spíše brzy ráno.

„V úterý ráno ve 2 hodiny ráno mi volal Toto, byl jsem v koupelně, což bylo trochu trapné,“ řekl Russell. „Řekl mi, že Lewis chytil koronavirus, daří se mu dobře, cítí se dobře, což je nejdůležitější, ale chtějí, abych jel. Pak to byla trochu bezesná noc.“

Pojede s menší velikostí bot

Lewis Hamilton měří 174 cm, Russel je o 11 cm vyšší, což se ukázalo jako menší problém. Russell prozradil, že aby se do vozu dostal a cítil se v něm pohodlně, musí tento víkend závodit s menší velikostí bot. Místo bot o velikosti 11 nazuje boty o číslo menší.

„Takže je to trochu nepříjemné. Ale jsem si jistý, že vydržím tu bolest, abych dostal tuto příležitost.“

Je to pro něj velká příležitost, říká Bottas

„Myslím, že je to pro George skvělá příležitost, skvělá příležitost se hodně naučit a ukázat, co s týmem dokáže,“ řekl Valtteri Bottas.

„Z mé strany jako závodního jezdce je to samozřejmě vždy tak, že chcete být před svým týmovým kolegou, ať už je to Lewis Hamilton nebo George Russell nebo kdokoliv jiný, na tom nezáleží.“

Bottas uvedl, že jeho cílem je vyhrát zbývající závody a zakončit sezónu pozitivním způsobem.

„Mám smlouvu na příští rok, mám jasné cíle pro příští rok, také tým, takže z mé strany je to docela jednoduché. Není tu žádný tlak z mé strany.“