Od Schumachera letos žádné skvělé výsledky nečekejte, říká Steiner

Micka Schumachera čeká debut ve formuli 1 a to téměř přesně 30 let poté, co se ve F1 objevil jeho otec. Ten debutoval ve Spa 1991 – závod se jel 25. srpna.

„Nikdy jsem s Michaelem nepracoval a neznal jsem ho tak dobře. Z tisku a televize vím jen to, že byl pracovitý,“ řekl Steiner pro Autosport.

„Máme u sebe několik lidí z Ferrari, kteří už s Michaelem spolupracovali, a oni mi řekli, jaké to bylo. Znali Michaela velmi dobře. Byli velmi emotivní, když k nám Mick přišel. Vysvětlili mi, jak Michael pracoval, a myslím, že Mick je mu velmi podobný. Tvrdě pracuje, chce všechno vědět, chce se učit, chce se zlepšovat – každý den, každou hodinu, každou minutu.“

Podle Steinera se bude Mick Schumacher letos učit a připravovat na revoluční sezónu 2022. Velké výsledky od něj očekávat nemáme.

„Letos nebude mít Mick žádné skvělé výsledky, protože na to nemá materiál,“ řekl Steiner.

„Ale pro Micka bude skvělým výsledkem to, že se naučí co nejvíce a bude připraven, až se naše auto zlepší. Není tu jen na dva roky, jak je tomu obvykle ve formuli 2 nebo formuli 3. Je tu pro dlouhou kariéru.“

Podle Steinera je první rok ve formuli 1 obtížný a pro Schumachera to bude s letošním vozem Haasu ještě těžší. „Víme, jaký druh materiálu letos máme. Nechci to zlehčovat, ale rozhodli jsme se, že tento rok nebudeme vyvíjet, abychom se plně soustředili na příští rok. Proto nemůžeme očekávat, že Mick bude po první kvalifikaci na prvním nebo druhém místě.“