Od šampiona chyby nečekáte. Hamilton se omluvil týmu za ruskou kvalifikaci

Sedminásobný mistr světa F1 měl nakročeno k zisku pole position. Podmínky na trati se ale postupně zlepšovaly a jezdci se proto postupně rozhodli přezout na suché pneumatiky.

Když ke svým mechanikům přijížděl Hamilton, nezvládl na mokré trati průjezd zatáčkou a levou stranou vozu narazil do boxové zdi. Poškodil si při tom přední křídlo.

Kvůli výměně předního křídla pak Hamilton na suchých pneumatikách nestihl zajet dvě rychlá kola, jako zvládli Lando Norris, Carlos Sainz a George Russell, kteří obsadili první tři pozice.

„Byla to moje chyba. Jsem ze sebe neuvěřitelně zklamaný,“ řekl Hamilton pro Sky Sports F1.

„Do té doby to bylo dobré, velmi se omlouvám celému týmu tady a v továrně. Od šampiona tohle nečekáte. Je to tak, jak to je, a budu se snažit to napravit.“

Lewis Hamilton hits the pit lane wall! 😯



His front wing is damaged - and he faces a race against time to put in another flying lap #RussianGP #F1 pic.twitter.com/txQInKXk50 — Formula 1 (@F1) September 25, 2021

Další chybu Hamilton udělal při pokusu na měkké sadě pneumatik, kdy se v posledním sektoru roztočil a zadní části vozu lehce narazil do bariéry. Mohl ale pokračovat v jízdě.

„Na konci to bylo děsivé. Velmi špatná přilnavost, dost to klouzalo, když jste neměli zahřáté pneumatiky. Dvakrát ve zdi, to je u mě velmi vzácné.“

Hamilton stále čeká na svůj jubilejní 100. triumf ve velké ceně F1. „Kluci vpředu mají dobrou rychlost a nebude to snadné. Já se jen pomodlím a budu doufat, že se vůz podaří opravit a pro zítra bude v pořádku. V tuto chvíli se cítím hrozně, změním to ale na pozitivní náladu a pokusím se udělat to nejlepší.“

Bottas až sedmý

Ještě v první a druhé části kvalifikace to vypadalo pro Mercedes dobře. Hamilton s Valtterim Bottasem byli v obou segmentech na prvních dvou pozicích.

Už na začátku Q3 ale oba mercedesy rozdělil Norris a jak se v závěru kvalifikace zlepšovali i ostatní, jezdci Mercedesu se postupně propadali. Na Hamiltonovu chybu v boxech doplatil také Bottas, který se rovněž u mechaniků zdržel, jelikož pro Hamiltona nebylo připravené nové přední křídlo.

„Musím se na to podívat, myslím ale, že jsme do boxů zajeli trochu pozdě. Někteří další zajeli pro suché dříve, my měli v boxech problém s Lewisovým autem, takže jsme nezajeli dvě rychlá kola. Měli jsme jen jedno, potřebujete ale více, aby pneumatiky začaly fungovat. Myslím, že druhé rychlé kolo by znamenalo velký krok vpřed. To je dnes největší rozdíl a zklamání,“ řekl Bottas.

„Pneumatiky nebyly zahřáté, což byl velký problém. Nemohl jsem se na ně spolehnout. Ke konci kola to už bylo lepší, pak ale už byla šachovnicová vlajka.“