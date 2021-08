Od roku 2024 už se nebude na co vymlouvat, říká Brown o ambicích McLarenu

McLaren pilně pracuje na výrazné modernizaci svého technologického zázemí. Díky tomu by podle Zaka Browna od sezony 2024 neměl existovat důvod, proč by britský tým neměl bojovat o zisk poháru konstruktérů.

Ve Wokingu se aktuálně pracuje na stavbě nového větrného tunelu. Slavná stáj je v současnosti odkázána na zázemí Toyoty pro WEC v německém Kolíně nad Rýnem.

Požadavek na nový větrný tunel byla jednou z prvních věcí, kterou při svém příchodu k týmu formule 1 zdůraznil jeho nynější šéf Andreas Seidl.

Práce na novém a modernější zázemí McLarenu zbrzdil koronavirus, výkonný ředitel automobilky Zak Brown je nicméně přesvědčen, že se vše stihne do roku 2024.

„Vždy je obtížné určit nějaký časový horizont pro dokončení prací. Řeknu tolik, že veškeré práce na naší nové infrastruktuře včetně stavby větrného tunelu by měly být dokončeny do tří let,“ rozpovídal se Brown pro motorsport.com.

„Řekl bych, že od sezony 2024 už pro nás nebudou existovat žádné výmluvy. Rád bych věřil tomu, že tou dobou bude v našem sportu natolik konkurenční prostředí, že o titul bude bojovat několik týmů včetně nás.“

Od sezony 2018 výkonnostní křivka McLarenu prudce stoupá. Loni obsadila britská stáj třetí místo, letos by to samé i s využitím motorů Mercedes ráda zopakovala. Mnoho fanoušků tradičního týmu však upíná své zraky také k příští sezoně, kdy vejdou v platnost nová technická pravidla.

„Už jsme byli devátí, šestí, čtvrtí a naposledy třetí. Čím blíže jsme absolutnímu čelu, tím je to obtížnější. Neřekl bych, že jen tak lehce získáme i druhé a první místo,“ brzdí očekávání Brown.

„Bylo by to hezké, ale není to tak snadné. Roční náklady týmů se sice srovnávají, stále však zaostáváme kvůli nedobudovanému technologickému zázemí.“