Od roku 2021 chce F1 rychleji reagovat na nedostatky v pravidlech

S novými technickými, sportovními a finančními pravidly, které budou ve F1 platit od roku 2021, chce formule 1 dosáhnout vyrovnanějšího startovního pole a levnějšího závodění.

„Prosazujeme vládu, kde bychom mohli provádět změny mnohem rychleji než v současnosti. Pokud v budoucnu využijete mezery (v pravidlech), může být vaše výhoda smazána už v dalším závodě, což teď nejde,“ říká sportovní šéf formule 1 Ross Brawn.

V současnosti musí jakoukoliv změnu v pravidlech v průběhu sezóny jednomyslně schválit všech deset týmů. Podle informací Motorsport.com budou mít v rámci navrhovaných změn týmy, Mezinárodní automobilová federace (FIA) a formule 1 po deseti hlasech, přičemž pro okamžitou změnu pravidel bude potřeba "super většiny" 28 hlasů.

„Pokud bude jeden tým dominovat řešením, které nikdy předtím nebylo představeno a zničí tím celý princip toho, čeho se snažíme dosáhnout, vedení F1 to s dostatečnou podporou ostatních týmů umožní zastavit,“ dodává.

Týmy formule 1 se při návrzích svých vozů vždy snaží využít každé nejasnosti v pravidlech a získat tím výhodu. Podle Brawna budou hranice jasnější, aniž by potlačovaly kreativitu návrhářů.

„Skvělý nápad vzniká z využití pravidel v rámci toho, co bylo zamýšleno. Pokud tým přijde s něčím, co byla jen hra slov, nebo si to vyloží tak, jak to nikdy nebylo zamýšleno, tak to zcela porušuje principy. Jaká je pak volba? Buď s tím rok žít a nemít velkou konkurenci, nebo to změníme, napravíme a dostaneme soutěž tam, kde je.“

Brawnův vlastní tým Brawn GP, který v roce 2009 vzešel z Hondy, získal ve své první sezóně titul v Poháru konstruktérů i jezdců, když Jenson Button dominoval první polovině sezóny.

Brawn GP totiž jako první přišel s dvojitým difuzorem. Jeho legálnost byla dlouho otázkou a díky němu získal tým Brawn GP šest vítězství v prvních sedmi závodech.

Foto: Getty Images / Clive Mason