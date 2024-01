Od roku 2010 viděla F1 jen 11 nových vítězů grand prix. Jak jsme na tom byli v minulosti?

Počet závodů roste, ale počet nových vítězů byl v minulém desetiletí nejnižší v historii. Současné desetiletí by ale mohlo být z historického pohledu normální...

Vítězství v závodě formule 1 zatím získalo 113 jezdců. Na 50. vítěze jsme čekali 23 let. Stal se jim Peter Revson ve Velké ceně Velké Británie v roce 1973. Na vítěze s pořadovým číslem 100 jsme pak čekali 35 let – do Velké ceny Maďarska 2008, ve které vyhrál Heikki Kovalainen.

Pro 35 ze 113 vítězů bylo první vítězství také posledním.

Nejvíce prvních vítězství jsme viděli v roce 1982. Vyhráli Riccardo Pastrese, Patrick Tambay, Elio de Angelis, Keke Rosberg a Michele Alboreto.

Není žádné překvapení, že nejvíce prvních vítězství padlo zrovna v této sezóně. Z pohledu statistiků to byla možná nejpodivnější sezóna v historii. Celkem jsme v sezóně viděli 11 různých vítězů. Nikdo nevyhrál více než 2 závody a Keke Rosbergovi stačilo k zisku titulu mistra světa jen jedno vítězství – právě jeho zmíněné první vítězství ve F1 ve Velké ceně Švýcarska.

Třikrát jsme viděli v sezóně čtyři nové vítěze: v letech 1951, 1959 a 1975. Tři nové vítěze jsme viděli ve 12 sezónách. Naposledy se tak stalo v roce 2008, kdy první vítězství získali Kubica, již zmíněný Kovalainen a také Sebastian Vettel. Celkem v 17 sezónách jsme neviděli žádného nového vítěze.

Přehled prvních vítězství v jednotlivých letech vidíte výše (graf si lze zvětšit ikonkou vpravo nahoře).

Možná ještě lepší je ale pohled na desetiletí. Když odmyslíme současnou éru, tak jsme měli nejméně vítězů v 90. letech, což je docela zajímavé, protože v tomto desetiletí jsme viděli 7 různých mistrů světa.

Nových vítězů jako šafránu je ale především v poslední době – od roku 2010 jsme jich viděli jen 11. V hybridní éře (od roku 2014) to bylo devět nových vítězů.

V současném desetiletí (od roku 2020) jsme viděli pět nových vítězů. Pokud v dalších letech (a času je dost) vyhrají další, tak bychom se mohli dostat na relativně normální hodnoty.

P GP Jezdec Tým 105 Kanada 2014 Daniel Ricciardo Red Bull 106 Španělsko 2016 Max Verstappen Red Bull 107 Rusko 2017 Valtteri Bottas Mercedes 108 Belgie 2019 Charles Leclerc Ferrari 109 Itálie 2020 Pierre Gasly AlphaTauri 110 Sachír 2020 Sergio Pérez Racing Point 111 Maďarsko 2021 Esteban Ocon Alpine 112 Velká Británie 2022 Carlos Sainz Jr. Ferrari 113 Brazílie 2022 George Russell Mercedes

Své první vítězství získali jezdci v 31 různých týmech – nejvíce u Ferrari (25). Do všech statistik počítáme také vítězství v Indy 500 z doby, kdy byl tento slavný závod součástí kalendáře formule 1.

Nejdůležitější statistika ale v článku chybí. Kdo a kdy se stane 114. vítězem velké ceny? Nabízí se samozřejmě někdo z jezdců McLarenu. Oscar Piastri už první „vítězství“ má, ale získal ho ve sprintu. Lando Norris je už dnes jezdcem s největším počtem bodů bez vítězství (633).