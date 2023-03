Od první jízdy s novým vozem jsem věděl, že nás čeká výzva, říká Hamilton

Podle Lewise Hamiltona je pozitivní, že Mercedes letos nemusí řešit problémy s tzv. porpoisingem.

O Mercedesu se těsně před začátkem sezony nemluví jako o týmu, který by měl v prvních závodech udávat tempo.

Potvrzují to ostatně i slova sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona, jenž přiznává, že německá stáj nemůže být se současnou situací spokojena.

„Od první chvíle, kdy jsem řídil nový vůz, jsem věděl, kde se nacházíme a jakým výzvám budeme čelit,“ citoval Hamiltona, který si nový mercedes vyzkoušel poprvé před dvěma týdny v Silverstone, web Autosportu.

„Pozitivní ale je, že letos nemáme žádné poskakování, což je obrovské plus. Poskakování maskovalo mnoho věcí, takže bylo těžké přijít na to, co se děje,“ přiblížil 38letý Brit.

„Bez poskakování se můžeme soustředit čistě na výkon. Povzbudilo mě, když jsem viděl soustředění a odvahu všech v týmu, abychom se vrátili na vrchol. Stále se jedná o tým a skupinu lidí, kteří vyhráli několik šampionátů, takže jim věřím,“ dodal Hamilton.