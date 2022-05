Od pěti slov Finů po dlouhé debaty se Sebem. Newey srovnával jezdce

„Na Maxovi je skvělé, že vždy víte, čeho je auto schopné, protože on do něj vždy sedne a vyždímá z něj maximum,“ řekl Newey pro The Race. „Jeho zpětná vazba je dobrá, velmi dobře si uvědomuje, co dělají pneumatiky a jak s nimi zacházet. Myslím, že jeho pověst divokého člověka je nespravedlivá.“

Newey však okomentoval dva incidenty z loňské sezóny – souboj s Hamiltonem v Brazílii (viz video) a kolizi z Džiddy, kdy měl Verstappen pustit Hamiltona před sebe.

„To, co udělal loni v Brazílii, bylo asi trochu neslušné. V Saúdské Arábii to bylo hloupé, ale myslím, že byl frustrovaný z toho, že ho Lewis nepředjel, ale stejně ho neměl brzdit. Ale Silverstone byl podle mě jasný profesionální faul Hamiltona. Vypadá to, že lidé mají krátkou paměť. Ukazují na jednotlivce a trvá nějakou dobu, než to přejde.“

„Pracuje se s ním velmi snadno, je velmi otevřený. Když po něm něco chcete, vždy se o to pokusí.“

Newey srovnal Verstappena s dalšími jezdci, se kterými spolupracoval.

„Sebastian byl ve své analýze po tréninku velmi, velmi podrobný. Debriefingy trvaly poměrně dlouho. Seb zůstával dlouho do večera, procházel on-board videa, probíral data, mluvil se svým inženýrem. To mu vyhovovalo, to není kritika. Max není tak extrémní, je spíš uprostřed.“

U Finů jako Mika a Kimi byl debriefing o pěti slovech

„U Finů jako Mika a Kimi byl debriefing o pěti slovech a to bylo naposledy, co jste je viděli! Zejména s Mikou jsem spolupracoval docela těsně, s Kimim už méně. Jakmile jste věnovali čas porozumění jeho jazyku – protože on opravdu popisoval věci jinak než třeba typický anglický jezdec, tak byl sice stručný a výstižný, ale velmi dobře upozorňoval na to, co potřebuje, aby jel rychleji.“

„Na opačném konci spektra jsou někteří jiní jezdci, kteří mluví celé kolo, a než se dostanete do 17. zatáčky, úplně zapomenete na 2. zatáčku, nebo usnete. Daniel a Max jsou si dost podobní, co se týče zpětné vazby a přístupu k debriefingu. Jsou dobří, protože se soustředí na věci, které potřebujete vědět. Jsou rádi, když máte nějaké otázky, aby si s vámi sedli a upřesnili je. Velmi snadno se s nimi pracuje.“

Málem odešel do Ferrari

Adrian Newey přiznal, že po roce 2014 málem odešel do Ferrari. Nebylo to tím, že by nebyl v Milton Keynes spokojený. Na vině byl Renault jako dodavatel pohonných jednotek.

„Měli jsme dodavatele, u kterého to vypadalo, že ho více zajímá marketingové hledisko, které vyplývá z účasti v F1, než skutečná konkurenceschopnost.“

„Pokud máte partnera, který přijde s pohonnou jednotkou, která je pod úrovní konkurence, ale projeví skutečnou touhu a vůli ji opravit a jít dopředu, tak to akceptujete. Těžší je to s takovým, který neuzná, že je pozadu a nemá zájem s tím něco dělat. Způsobilo to, že jsem ztratil motivaci. F1 mě pořád bavila, ale už ne takhle.“

„Stejně tak jsem nechtěl měnit tým – a právě v tom spočíval projekt silničního vozu (Aston Martin Valkyrie, pozn. redakce). To mě na chvíli motivovalo a zaměstnalo, a jakmile jsme podepsali smlouvu s Hondou a bylo jasné, že máme partnera, který... dobrá, možná ještě není úplně dobrý, ale rozhodně má chuť a motivaci se zlepšit, tak se všechno změnilo.“