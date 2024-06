Od ostudy po vzor pro ostatní? Podívejte se, jak reálně fungují nové štěrkové pasti na Red Bull Ringu

Vloni byla Velká cena Rakouska ve znamení masivního porušování traťových limitů. FIA věří, že letos to bude bez problémů. Na okruhu došlo ke změnám.

Vloni FIA po závodě udělila 12 dodatečných trestů za překročení traťových limitů. Celkem došlo během závodu k 1200 porušením.

Letos by ale měly být problémy minulostí a to až do té míry, že nové řešení považuje FIA za dokonalé a dost možná vzor pro ostatní tratě. Věří, že konečně našla ideální řešení vleklého problému.

Není to jen o tom, že se vyhloubily díry a zasypaly štěrkem. Nové řešení je důmyslnější. Detailně ho vidíme na fotografii níže.



Foto: Getty Images / Chris Graythen

První změnou je posun bílé čáry a tedy zúžení obrubníku. Plocha před bílou čárou byla natřena černou barvou (na snímku výše zcela vpravo). Po této části následuje bílá čára, která podle pravidel ohraničuje trať. Jezdec může vyjet za bílou čáru, ale ne všemi čtyřmi koly.

Mezi bílou čárkou a obrubníkem je ještě světle modrá čára. Jedná se o vizuální pomůcku pro případné posouzení toho, zda byla kola vozu ještě před bílou čárou. V minulosti se stávalo, že na některých záběrech z kamer bílá čára splývala s bílými prvky obrubníku.

Posun bílé čáry znamená, že se žádný vůz nedostane za bílo čárou, aniž by se nedostal do štěrkové zóny. Bílá čára se posouvala kvůli tomu, aby mezi ní a štěrkem byla vzdálenost 1,5 metru místo klasických 2 metrů. Šířka vozu formule 1 je 2 metry, vozy F2 a F3 mají ještě o pár centimetrů méně.