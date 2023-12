Od nešťastné nehody Michaela Schumachera uplyne 10 let. Chybí mi časy, kdy byl mým mentorem, vzpomíná jeho bratr Ralf

Zítra uplyne 10 let od chvíle, kdy si Michael Schumacher během lyžování ve Francii způsobil vážný úraz hlavy. Pro celou rodinu to byl velký životní zvrat, říká nyní jeho bratr Ralf.

V pátek 29. prosince uplyne přesně 10 let od momentu, kdy světová média začala informovat o vážné nehodě sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera, kterou utrpěl během lyžování ve Francii.

Přesný zdravotní stav brzy 55letého Schumachera je od té chvíle veřejnosti neznámý. Ví se pouze, že bývalý jezdec Benettonu, Ferrari či Mercedesu utrpěl vážné poranění hlavy. Rodina o legendě F1 informuje jen sporadicky, a když už se objeví nějaká nová zpráva, nelze ověřit její věrohodnost.

U příležitosti blížícího se výročí nešťastné události nyní o svém bratrovi v rozhovoru pro televizi Sky Deutschland promluvil Ralf Schumacher, sám bývalý pilot F1.

„Je šokující, jak je to dávno a jak rychle uplynulo deset let,“ nechal se slyšet Ralf Schumacher.

„Chybí mi doby, kdy byl mým mentorem a čas, který jsme spolu strávili. Ten incident byl tehdy zlomovým okamžikem pro celou rodinu. Víceméně jsme se dohodli, že to nebudeme komentovat. Stále je však o něj velký zájem,“ přiznává bývalý závodník, který v F1 nasbíral šest výher.

„Někdy bych si přál, aby rodina měla trochu víc klidu a aby se lidé tolik nevyptávali. Věřím, že Michael si užil své, když byl na očích veřejnosti. Bylo to pro něj skvělé a věřím, že ho v motorsportu sledovaly celé generace. Po tak dlouhé době ale přišel čas pochopit, že člověk potřebuje soukromí,“ vyzval Ralf Schumacher.

„Vždycky mě překvapí, kolik lidí na Michaela myslí, což je hezké. Někteří lidé to ale přece jenom trochu přehánějí a až moc se přibližují rodině,“ přiblížil 48letý Němec.

Bez něj bych se do F1 nedostal, uznal Ralf Schumacher

Stejně jako Michael Schumacher, i jeho bratr Ralf to v motorsportu dotáhl až do F1, kam vstoupil v roce 1997, tedy o šest let později než jeho sourozenec. A i když Ralf Schumacher nedosáhl takového věhlasu jako Michael, stal se stálicí F1 a dokonce vyhrál i šest velkých cen.

„To, co jsme mohli zažít, bylo neuvěřitelně skvělé. Pro něj to samozřejmě bylo v úplně jiné dimenzi, ale mnohem důležitější byla cesta, kterou jsme společně podnikli. Když vidíte tyhle fotky z doby, kdy byl mým mechanikem a mentorem... Jsou to nádherné vzpomínky,“ uvedl Ralf Schumacher.

„Je jasné, že bez svého bratra bych se do formule 1 nikdy nedostal. Vždycky jsem se snažil, aby se mi to podařilo. Musíte ale mít i konexe. Všechno to stojí spoustu peněz, společně s Willim Weberem (manažerem, pozn. red.) mi hodně pomohl,“ ohlédl se zpět bývalý pilot Jordanu, Williamsu a Toyoty, jenž zároveň přiznal, že rád vzpomíná i na párty, které tradičně probíhaly v japonské Suzuce.

Ralf Schumacher se nyní snaží pomáhat svému synovcovi Mickovi, který vloni ztratil sedačku v F1 a v roce 2024 ho čeká premiéra v MS vytrvalostních závodů WEC.

„Především je skvělé vidět, čeho dosáhla Corinna (manželka Michaela Schumachera), je to opravdu neuvěřitelně silná žena. Totéž platí i o dětech: Gina jezdí na koni, zatímco Mick závodil v F1. Mick má novou práci, která mu může znovu pomoci. S dětmi to šlo lépe, než by si mnozí přáli, takže v tomto ohledu je všechno dobré,“ dodal Ralf Schumacher.