Od Monzy se zlepšujeme, pochvaluje si Binotto

„Po velmi těžké sobotě je skvělé skončit jako tým, který v neděli získal nejvíce bodů,“ řekl Binotto.

„Věděli jsme, že za těchto podmínek jde o to, udělat v závodě co nejméně chyb. Jako tým jsme odvedli celkově dobrou práci, zejména pokud jde o strategii. Udělali jsme odvážná rozhodnutí ve správný čas. Je také třeba poznamenat, že jsme to mohli udělat ještě lépe a dostat oba jezdce na pódium.“

„Přes noc jsme pracovali velmi tvrdě na trati i v Maranellu, abychom přišli na to, proč nám v sobotu pneumatiky nefungovaly. V neděli se kolektivní úsilí vyplatilo, jak bylo vidět u pneumatik do mokra i těch do přechodných podmínek.“

„Obzvláště potěšující je, že se Sebastian konečně dostal do první trojky. Měl skvělý závod a především fantastický start. Charles byl v dlouhých částech závodu velmi rychlý. Nebýt startu a uklouznutí v posledním kole, skončil by druhý. Ale i tak měl skvělý závod.“

„Získali jsme mnoho bodů do Poháru konstruktérů, ale ztráta na týmy před námi námi je stále značná. V Istanbulu jsme potvrdili, že od Monzy dosahujeme pokroku a chceme v tom pokračovat i v posledních třech závodech roku v Bahrajnu a Abú Dhabí.“

Body Ferrari v roce 2020