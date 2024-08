Od letošního vozu jsme čekali více, říká technický šéf Red Bullu

„Oproti loňsku jsme vůz nepochybně zlepšili, i když v některých oblastech jsme nedosáhli očekávaných výsledků,“ řekl technický šéf Red Bullu Pierre Wache, kterého cituje MotorsportWeek.

„Zejména v rychlých zatáčkách jsme očekávali něco víc, než co nyní máme. Aniž bychom se dívali na konkurenci – tedy čistě na základě vlastních nástrojů jsme očekávali něco víc.“

„Nevím, jestli máme ještě nějakou silnou stránku!“ zavtipkoval Wache. „Myslím, že jsme se oproti loňsku hodně zlepšili ve středně rychlých a pomalých zatáčkách. V rychlých zatáčkách jsme nyní relativně vzato v porovnání s konkurencí o něco slabší než loni. Loni jsme v tomto ohledu byli velmi dobří.“

„A v neposlední řadě jsme stále slabí při jízdě přes obrubníky, ale to byl i loňský případ. Kvůli tomu jsme neudělali očekávaný krok.“

Wache připouští, že problém může ležet i v aerodynamickém tunelu. Nejde jen o korelaci, ale také o to, že Red Bull vloni vyhrál, takže v první polovině roku (ale také vloni) mohl využívat CFD simulace a aerodynamický tunel méně než všichni soupeři. Nejinak tomu bude také ve druhé polovině roku, protože na konci června byl Red Bull stále na prvním místě.

„Používáme relativně starý aerodynamický tunel a navíc máme vzhledem k našemu postavení v šampionátu méně času v aerodynamickém tunelu. A je to také proto, že jsme ve třetím roce platnosti současných pravidel.“

Konkurenci očekávali dříve

„Abych byl upřímný, očekávali jsme konkurenci dříve. Na začátku roku 2022 jsme neměli nejrychlejší vůz, tehdy mělo nejrychlejší vůz Ferrari. V roce 2023 jsme pak očekávali velkou konkurenci, ale to se nestalo.“

„V roce 2024 jsme to očekávali od prvního závodu, protože výkon, který můžete najít podle stejných pravidel, je samozřejmě omezený. Stalo se to až po čtyřech nebo pěti závodech, ale upřímně řečeno, očekávali jsme to od začátku.“

Video: Red Bull RB1 versus RB20