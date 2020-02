Od Jordanu k Astonu Martin. Od žluté přes oranžovou. Jak se rodil současný tým Racing Point?

Dnes tovární Renault byl dříve Toleman, Benetton a pár let také Lotus. A tým Minardi působil ve F1 do roku 2005, než jej koupil majitel Red Bullu Dietrich Mateschitz a udělal z něj současné Toro Rosso. I tomu je však konec a od letošního roku bude tým známý jako AlphaTauri.

Spyker (2007)

Pro rok 2007 se tým přejmenoval na Spyker. K Albersovi přišel coby týmový kolega Adrian Sutil. Monopost F8-VII byl poháněn motorem Ferrari, ale ani to větší úspěch nepřineslo.

Po devíti závodech u týmu skončil Albers, kterého pro jeden závod vystřídal Marcus Winkelhock. I to mu však stačilo, aby se zapsal do historie. Do Velké ceny Evropy na Nürburgringu startoval na pneumatikách do mokra. Když se pak spustil silný déšť, dostal se Winkelhock do vedení s náskokem půl minuty. Závod nakonec nedokončil a zbytek sezóny za něj dojel Sakon Jamamoto. V dalším deštivém závodě v japonském Fudži získal Sutil jediný bod týmu v roce 2007.

Spyker byl prodán konsorciu, které vedl indický podnikatel Vidžaj Mallya, ve vedení však zůstal i Michel Mol spojený se Spykerem.