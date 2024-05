Od jednoho extrému ke druhému. Russell vysvětlil, proč je na tom Mercedes špatně

Mercedesu se letos opět nedaří. Podle George Russella je to způsobeno tím, že to tým při snaze vyřešit loňské problémy přehnal.

Po téměř šesti úvodních víkendech sezóny můžeme už jednoznačně říct, že Mercedes je až čtvrtým nejlepším týmem a to ještě musí občas bojovat s „nájezdníky“ ze středu pole.

V Miami v kvalifikaci ztratili oba jezdci na pole position 0,8 sekundy.

„Faktem je, že stopky nelžou,“ řekl Russell pro Sky. Podle něj je příčinou vývoj Mercedesu, který to ve snaze o vyřešení loňských problémů přehnal.

„Nyní máme s autem omezení, která jsou úplně jiná než ta, která jsme měli před dvanácti měsíci.“

„Odvedli jsme tolik práce ve snaze vyřešit problémy, že jsme v tomto směru zašli tak trochu příliš daleko. Víme, že se musíme zlepšit a musíme se zlepšit rychle.“

Na dotaz, zda je Mercedes schopen provést zlepšení do konce roku, Russell odpověděl: „Určitě víme, jak na to.“

„Myslím, že když se podíváme na data, pochopíme, proč jsme právě teď v takové situaci,“ pokračoval. „A jak jsem řekl, když jsme se na data podívali loni, pochopili jsme, proč jsme byli ve stejné pozici.“

„Myslím, že jsme to bohužel pravděpodobně překompenzovali, abychom vyřešili problémy z minulého roku. Teď jsme se dostali z předešlého extrému do tohoto extrému a musíme se tak trochu přetočit a najít se na půli cesty.“

„Ale když trvá osm týdnů, než se nová vylepšení dostanou na auto, tak platí, že v prvním nebo druhém závodě odhalíte problémy a nemůžete prostě přinést upgrade do dalšího závodu. Musíte to dát do aerodynamického tunelu, musíte to navrhnout. Někdo to musí nakreslit, někdo to postaví a najednou jste v polovině sezony.“

„Myslím, že právě proto je tak těžké, když jste na chvostu, najednou udělat takový pokrok. Všichni to zítra očekávají a my to zítra chceme, věřte mi. Ale taková je realita formule 1.“

„Musíme se smířit s tím, že sedmé a osmé místo jsou pozice, které nám v současné době zkrátka patří. Jsme krok za McLarenem a Ferrari a velký krok za Red Bullem. Myslím, že výsledek, který jsme dnes předvedli, byl maximem, ale jsem přesvědčen, že se k nim zítra přiblížíme.“