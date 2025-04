Od Imoly bychom měli mít rychlost na porážení McLarenu. Cunoda je na dobré cestě získávat důležité body, říká Marko

Přestože byl Max Verstappen s Red Bullem letos již několikrát v pozici, kdy mohl vyzvat jezdce McLarenu v přímém souboji o vítězství (především v Japonsku a v Saúdské Arábii), celkově vše nasvědčuje tomu, že má stáj z Wokingu navrch.

Podle poradce Red Bullu Helmuta Marka by se to však mohlo brzy změnit, a to díky vylepšením, která rakouský tým chystá v příštích týdnech nasadit.

„Budeme dělat malé pokroky a myslím, že v Imole bychom měli být v pozici, kdy budeme mít rychlost i na to, abychom porazili McLaren,“ uvedl Marko v rozhovoru pro web Motorsport.com.

Marko se mj. vyjádřil i k Júkimu Cunodovi, který je od konce loňské sezony již třetím týmový kolegou Maxe Verstappena.

„Ve volných trénincích, kdy není takový tlak, mu (na Verstappena, pozn. red.) chybí dvě nebo tři desetiny. To se žádnému jeho předchůdci nedařilo. V kvalifikaci se sice trochu dopouští overdrivingu (situace, kdy jezdec z přemíry snahy nejede úplně čistě), ale je na dobré cestě předvést výkon a sbírat body, které potřebujeme,“ řekl na adresu Japonce Marko, který navíc Cunodovi ani nevyčítal jeho kolizi s Pierrem Gaslym v Saúdské Arábii.

„Šlo o závodní incident. Smůla. Mohl bodovat, ale takové jsou závody,“ dodal.