Od FIA jsem nedostal žádnou podporu, zavzpomínal na tragickou nehodu pilot F2 Correa

Pilot F2 Juan Manuel Correa zavzpomínal na období, které následovalo po tragické nehodě ve Spa v roce 2019, při níž zahynul Anthoine Hubert a on sám utrpěl vážná zranění.

V poslední srpnový den letos uplynou již čtyři roky od chvíle, co se na okruhu ve Spa-Francorchamps udála při závodě F2 tragická nehoda, při níž o život přišel nadějný francouzský pilot Anthoine Hubert.

Účastníkem vážné nehody byl tehdy i Juan Manuel Correa, který prakticky v plné rychlosti narazil do Hubertova monopostu.

Američan s ekvádorskými kořeny naštěstí tvrdý náraz přežil, ale bez následků nevyvázl – dva týdny strávil v umělém spánku a mimo jiné utrpěl vážná zranění dolních končetin.

I když se to zdálo nepravděpodobné, Correa se dokázal zotavit natolik, že pro sezonu 2021 ohlásil comeback k závodům. Po dvou letech strávených ve formuli 3 se pro letošní sezonu dokázal dokonce vrátit do formule 2.

V podcastu Track Limits nyní Correa promluvil o tom, že mu po nehodě chyběla podpora ze strany Mezinárodní automobilové federace (FIA).

„Byl jsem sám. Měl jsem rodinu, přátele, své lidi, ale podpora ze strany FIA byla nulová. To bylo dost špatné, abych byl upřímný, bylo to smutné,“ prohlásil 23letý závodník, který letos ve formuli 2 hájí barvy týmu Van Amersfoort Racing.

„Skoro jsem se cítil tak trochu využitý v tom smyslu, že když tam předvádíte dobrou show – a oni jsou první, kdo z toho těží,“ uvedl závodník, jehož maximem ve formuli 2 jsou dvě druhá místa z debutové sezony 2019.

„Nechci zacházet do úplných detailů, protože jde o střet zájmů a já nyní zase závodím. Nicméně takový byl můj pocit a za sebe mohu říct, že jsem měl velké štěstí, že jsem měl kolem sebe lidi, kteří mi pomohli. Systém podpory zvenčí (ze strany FIA, pozn. red.) nebyl takový, jaký by měl být,“ je přesvědčen Correa.

„Myslím si, že si uvědomují, že některé věci týkající se mé nehody nebyly správné, několikrát jsem s nimi o tom mluvil. Někdy ale není snadné změnit tak velkou organizaci. Mají toho hodně,“ přiznal rodák z Ekvádoru.

„Řeknu vám ale, že kdyby se někomu zítra stala stejná nehoda jako mně, byl bych tu pro něj, protože vím, co by potřeboval a co zde chybí,“ dodal Correa.