Od „covidových“ závodů k normálu. Jak by mohl vypadat kalendář pro rok 2022?

9:27 | Narozeniny dnes slaví Esteban Ocon (25) a také Damon Hill (61)

20:24 | Kvjat v Magny-Cours testoval s Alpine pneumatiky pro příští rok (do mokra a přechodných podmínek). Včera odjel 91 kol, dnes byl test zrušen pro technické problémy.

19:18 | Ještě to není oficiální, ale podle The Times bude Turecko vyřazeno z červeného britského seznamu, což znamená pro britské zaměstnance týmů a F1 mírnější režim po návratu. GP Turecka by se tak na začátku října měla konat.