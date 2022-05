Od Chirona k Rossimu. 90 let Masarykova okruhu připomíná ve své knize Aleš Sirný

Masarykův okruh – 90 let. To je bezpochyby publikace, která by se vyjímala v knihovně každého motoristického nadšence. Příběh nejslavnějšího českého okruhu je řazen do kapitol podle dějinných období, ta první proto patří době před druhou světovou válkou.

Tehdy se proháněla ta největší esa motoristického sportu po běžných cestách (často ještě prašných) v okolí Brna. Kolem Kohoutovic, Žebětína či Nového Lískovce bojovaly o vavřínové věnce ikony jako Louis Chiron, Tazio Nuvolari či Ernesto Maserati.

Aleš Sirný ve své knize nepopisuje strohou historii. Velikány motorsportu vykresluje na pozadí drobných příběhů místních (zavřeného holičství pana Kočího v Novém Lískovci – „Místo lázně vlasům a vousům dejte lázeň očím a uším!“) a poutavých historek, které však, vzhledem k bezpečnosti přírodních závodních tratí, často končily i tragicky.

Publikace je vlastně souborem dobových fotografií, ke kterým se jednotlivé příběhy vážou. Na fotkách doplněných autorovým komentářem a zajímavostmi tak sledujeme přerod předválečného „československého Nürburgringu“ zasvěceného automobilovým závodům na moderní současnou trať, která byla až do přetržení tradice MotoGP zasvěcena především motocyklovým bitvám.

V knize se vydáte na pouť od dob Louise Chirona až do časů kralování legendy MotoGP Valentina Rossiho, který právě v Brně vyhrál svůj první závod mistrovství světa. Pro fanouška motorsportu a brněnské dráhy může být právě Sirného kniha skvělým čtením na léto. Pokud vás zaujala, čeká na vás v eshopech i u knihkupců.