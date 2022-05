Od 70 do 300 km/h. Mercedes simuloval rychlosti v zatáčkách v Miami

Okruh o délce 5,41 km zahrnuje 19 zatáček a tři rovinky, nejdelší o délce 1,28 km. Očekávají se tři DRS zóny. Podle simulací se pojede 56 až 58 % času kola (71 % vzdálenosti kola) na plný plyn a maximální rychlost by měla být 324 km/h.

Mercedes uveřejnil mapu, která pro každou zatáčku ukazuje dva údaje – minimální rychlost (levé políčko) a rychlostní stupeň.

Nejpomalejší by měla být zatáčka číslo 17., kterou jezdci projedou na třetí rychlostní stupeň a rychlost bude asi jen 70 km/h. V závislosti na možnosti vozu a nastavení ale může být o něco vyšší.

Nejvyšší rychlosti dosáhnou jezdci v rychlé zatáčce 10, kde to bude téměř 300 km/h. V této části by měla být také DRS zóna.

Za zmínku však stojí následující část okruhu, kterou jezdci považují za jednu z největších výzev – jezdec bude nejdříve brzdit do 11. zatáčky, pak zrychlí do 13. Poté následuje poměrně pomalá pasáž zatáček 14., 15., 16., kde bude rychlost s trochou nadsázky podobná té v boxech. Může to být zajímavé, protože jezdci mají tendenci se v závěru kola chystat na rychlé kolo, takže se mohou v této části hromadit a zpomalovat soupeře, kteří budou dokončovat své měřené rychlé kolo.

Na rovinky se vyjíždí z pomalých zatáček (1., 17., 11.), takže je zřejmé, že důležitá bude trakce.

A klíčové může být také zvládnutí poskakování. Mercedes veze do Miami díly, které by to měly zlepšit.



Foto: Mercedes