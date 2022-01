Oconovi se líbí změny ve F1, přináší podle něj nové příležitosti

V loňském roce formule 1 poprvé v rámci závodních víkendů ve třech velkých cenách vyzkoušela sprintové závody, které rozhodují o postavení na roštu nedělní velké ceny a mají pro diváky zatraktivnit závodní víkend.

Ve formuli 1 letos začnou platit zcela nová technická pravidla, která mají pomoci tomu, aby vozy mohly jet blíže za sebou a docházelo tak k těsnějším soubojům. Dojde také k zavedení rozpočtového stropu, jako zajímavý prvek se také ukázalo udělování bodu za nejrychlejší kolo v závodě.

A zatímco směr, jakým se F1 ubírá, se nelíbí některým fanouškům, podle Ocona se vedení snaží hledat nové způsoby zatraktivnění závodů a přilákání nových fanoušků.

„Myslím, že způsob, jakým se formule 1 vyvíjí, je fantastický. Jsou tu samozřejmě stále věci, které by se daly zlepšit, ale myslím, že to, jak věci zkoušíme, jak jsou zajímavé závody a jaké jsou dnes příležitosti, je to zkrátka šílené až do posledního kola,“ řekl Ocon.

„Poslední kolo v roce 2021 skutečně shrnuje celou sezónu, protože to tak bylo v roce 2020, bylo to tak i v roce 2021, a pokud budeme mít auta blíže u sebe, myslím, že to v atraktivitě přeskočí i fotbal.

„Všichni mluví o formuli 1. Mám přátele, které sport příliš nezajímal, teď jej sledují. Je to skvělé. Je také fajn, že jsme vyzkoušeli nějaké nové formáty, bylo to hezké, protože nám to dalo šanci probojovat se zpět, i když jsme neměli rychlost na to dostat se do top 10.“

Ocon bude na loňský ročník vzpomínat v dobrém. V událostmi nabité Velké ceně Maďarska si dojel pro své první vítězství ve F1. Menší rozdíly mezi týmy ve startovním poli podle něj dávají týmům ze středu pole šanci bojovat o stupně vítězů nebo i o vítězství, když jezdci předních týmů zaváhají nebo se dostanou do problémů.

Kromě Ocona vloni překvapil vítězstvím také Daniel Ricciardo v McLarenu, který na Monze ukončil devítileté čekání britské stáje na další triumf. O rok dříve v Itálii vyhrál Pierre Gasly na AlphaTauri.

„Vzpomínám si na roky 2017 nebo 2018, kde šesté místo bylo jako vítězství. Nikdy jste neměli šanci být na stupních vítězů nebo ve vedení, nikdy. A teď vidíte Daniela, Pierra, mně, řadu dalších aut na stupních vítězů. Je to skvělé. To je to, co chceme. Myslím, že v celé F1 není nikdo proti,“ dodává Ocon.