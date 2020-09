Oconovi po závodě trochu tekly nervy. Usměrnit ho musel Abiteboul

Po velmi dobrém výsledku ze Spa měl Renault velká očekávání. Ta se ale nenaplnila. Vše začalo už kvalifikací a dobré to nebylo ani v závodě. Ricciardo dojel 6., Ocon až 8. za Hamiltonem.

Francouz startoval mimo první desítku, a tak měl volný výběr pneumatik. Odstartoval na čerstvé měkké sadě. Po 20 kolech přezouval na střední, na které chtěl dojet až do cíle. Pak ale přišla červená vlajka a týmy mohly přezout pneumatiky. Většina nazula střední, někteří (Hamilton, Leclerc, Albon) tvrdou. Ocon se přidal k oběma jezdcům Alfy Romeo a nasadil měkkou.

Vzhledem k tomu, že první stint trval 20 kol, tak 27 kol na měkké bylo s lehčím vozem zvládnutelné. Horší to ale bylo s výkonem pneumatiky po pár kolech.

„Mám smíšené pocity, protože jsme měli dobrý závod na trati a získali několik solidních bodů, ale také to byl jeden z těch závodů, kdy vidíte pódium a přemýšlíte, jak to mohlo být,“ řekl Ocon.

„Se zastávkou v boxech před červenou vlajkou nebylo štěstí na naší straně. Pro ostatní to znamenalo volnou zastávku. Závod byl silný, na začátku jsem předjel tři vozy a měl dobré závodní tempo. Je to divné. Na startu jsem předjel Gaslyho a on závod vyhrál!“

Pokud jde o červené pneumatiky pro poslední stint, Ocon k tomu uvedl: „Samozřejmě jsme mysleli na dobrý start na těchto měkkých pneumatikách. Bohužel moje sada středních pneumatik nebyla připravena. Nemohli jsme si vybrat, jinak bychom to udělali.“

Renault zřejmě nepočítal s mimořádnými okolnostmi, a tak střední pneumatiky nebyly vůbec zahřáté (týmy používají pro zahřátí pneumatik speciální dečky, což ale zabere čas).

„První dvě kola byla rychlost velmi dobrá, ale ve třetím kole se to celkem výrazně zhoršilo. Nebyl jsem úplně spokojený s vyvážením a tím, jak se věci později vyvinuly.“

Po závodě dal Ocon svou frustraci najevo v týmovém rádiu. Zasáhnout musel i Cyril Abiteboul.

Komunikace po závodě