Ocona mrzí ztráta pódia. Start z pole position i závod si ale užil

Esteban Ocon celý víkend stoupal. A to s přispěním štěstí. Francouz měl dobrou už kvalifikaci, ve které postoupil do Q3 a skončil devátý. Po startu si polepšil o dvě místa. Jakmile vyjel safety car, zůstal na trati a následně samozřejmě vydělal na červených vlajkách. Po restartu byl čtvrtý a dokázal se dostat mezi Verstappena a Hamiltona.

Poté, co Verstappen vyjel mimo trať se Red Bull a Masi dohodli na vrácení pozice. Ocon startoval „z pole position“. Verstappen se ale před něj dostal po startu a Hamilton o chvíli později. Ocon držel třetí místo až do posledních metrů, kdy se před něj dostal Bottas.

„Dnes jsem do toho dal všechno,“ řekl Ocon. „Závodník ve mně je zklamaný, že mi o tak malý kousek uniklo umístění na stupních vítězů, ale jsem dnes velmi hrdý na celý tým. To, čeho jsme dosáhli, je vynikající a to, že jsme obsadili čtvrté místo a přidali dalších 12 bodů do šampionátu, se počítá.“

„V závodě jsme učinili správná rozhodnutí, na trati i ve strategii jsme ve správných chvílích udělali vše, co bylo v našich silách, což nás dostalo do nejlepší možné pozice pro zisk velkých bodů.“

„Bylo také docela zábavné startovat z pole position, to se mi nepodařilo od roku 2015 v GP3, ale věděl jsem, že můj závod není s Lewisem a Maxem vpředu. Nicméně příležitost tu dnes byla a my odsud můžeme odjet se vztyčenou hlavou a s pocitem velké hrdosti. Do Abú Dhabí se přesouváme připraveni zakončit sezónu na vysoké úrovni a využít každé příležitosti, která se nám naskytne.“

Alonsovi pokazily závod červené vlajky

Fernando Alonso naopak při safety caru stavěl, což jeho závod značně ovlivnilo. V cíli byl 13.

„Dnes to byl bláznivý závod,“ řekl Alonso. „Myslím, že když byla vyvěšena první červená vlajka, závod pro nás skončil. Rozhodli jsme se zastavit a byli jsme ve velmi dobré pozici a reálně jsme mohli být pátí nebo šestí, kdyby nám všechno vyšlo. Zastavili závod a my měli smůlu. Vypadá to, že pokaždé, když se objeví červená vlajka nebo podobná situace, jsme na špatné straně.“

„Myslím, že dnes bylo trochu nebezpečné závodit mezi všemi těmi troskami a nemít plnohodnotný safety car. Nakonec se nic nestalo, což bylo dobře. S Estebanem jsme dnes získali dobré body, ale musíme se ujistit, že se nám do Abú Dhabí vrátí naše tempo a že sezónu zakončíme pozitivně.“