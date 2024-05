Ocon získal pro Alpine první letošní bod

Gasly startoval ze 12. místa a Ocon hned za ním. Po startu a především pak později v prvním kole svedli souboj, po kterém se Gasly udržel vpředu. Ocon naopak později přišel o pozice.

Oconovi ale vyšla strategie. Stavěl ve 22. kole (společně třeba s Alonsem) v okamžiku, kdy byl na trati vyhlášen virtuální safety car. Ten trval jen krátce, takže ho mohli k zastávce využít jen ti jezdci, kteří byli na trati zrovna blízko vjezdu do boxů.

Ocon sice měl štěstí, ale tým mu šel naproti. „Měli jsme jasný plán, podle kterého se jeden vůz pokusí zajet do boxů dříve a provést undercut na vozy kolem nás, zatímco druhý vůz bude riskovat a pojede delší první stint v naději na scénář VSC, SC nebo červené vlajky,“ řekl šéf týmu Bruno Famin.

„Vyvinulo se to takto a Esteban získal bod za desáté místo. Byl to bezchybný závod od všech v týmu – strategie, řízení závodu, zastávky v boxech.“

Ocon byl po pozdějším vyjetí safety caru kvůli kolizi Magnussena a Sargeanta na desátém místě. Následně se posunul poté, co odpadl Piastri po kolizi se Sainzem. Později ho ale v souboji o deváté místo předjel Alonso.

„V posledních několika závodech jsme se k němu přibližovali a tento víkend konečně přicházíme s odměnou, kterou si tým vzhledem k úsilí v posledních týdnech zaslouží,“ řekl Ocon o zisku bodu.

„Byl to velmi napínavý závod od začátku až do konce a po celou dobu probíhaly dobré souboje. S výsledkem nemůžeme být úplně spokojeni, protože je to jen jeden bod, ale je to důležitý bod pro naši sezónu. V Bahrajnu jsme byli v poslední řadě a poté jsme se posunuli tam, kde jsme nyní. Je to zásluha celého týmu v Enstone a Viry, že si udržel víru a motivaci a pokračoval ve zlepšování vozu. Doufejme, že to budou první z mnoha bodů, které do konce sezony získáme.“