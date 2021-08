Ocon vyzdvihuje Alonsovu roli v jeho prvním vítězství ve F1

Francouz vytěžil z dramat, která přinesla první zatáčka závodu na Hungaroringu, kde skončil závod pro čtvrtinu startovního pole.

Ocon se dostal na druhé místo. Závod byl následně zastaven, když se jezdci rozjeli znovu do zahřívacího kola, všichni až na vedoucího Lewise Hamiltona zamířili do boxů pro pneumatiky do sucha, zatímco pilot Mercedesu tak učinil až o kolo později.

Ocon se tak dostal do vedení, kde zůstal až do cíle závodu kromě chvil během zastávek v boxech, kdy se krátce propadl.

Po celou dobu za sebou udržel Sebastiana Vettela a získal své první vítězství ve formuli 1. Je to zároveň první vítězství pro Alpine, který ještě do minulé sezóny závodil jako Renault, od návratu francouzské automobilky do F1 před pěti lety.

„Je to velmi dobrý pocit. Je to první vítězství od návratu Renault Group do formule 1. Letos jsme měli pár těžkých momentů, které jsme spolu s týmem překonali. Na Silverstonu se nám vrátila fantastická rychlost a co říct k dnešnímu vítězství, je to skvělé,“ řekl Ocon.

Ocon také vyzdvihl výkon svého týmového kolegy Fernanda Alonsa, který v závěru několik kol bojoval o čtvrté místo s Lewisem Hamiltonem a nedovoloval mu stahovat vedoucí dvojici.

„Gratuluji také Fernandovi, protože to vítězství je také díky němu a souboji, který předvedl. Všechno je to týmová práce, byl to skvělý den.“

Ocon zažil dva obtížné víkendy v Rakousku, kde vypadl už v první části kvalifikace. Jeho problémy s vozem vyřešila až výměna šasi před závodem ve Velké Británii.

„V těžkých chvílích, kdy jste vyřazeni v Q1, jste sedmnáctí, nevíte, jak na tom přesně jste, tým mi ale velmi důvěřuje. Jsme zpátky tam, kam patříme, to je skvělé. Sebastian byl celý závod velmi rychlý, dostal mě pod velký tlak, ale dokázali jsme ho udržet.“

Alonso se stal Jezdcem dne

Velmi dobrý výkon předvedl v Maďarsku také Alonso, který nakonec obsadil páté místo.

Dvojnásobný mistr světa v závěru závodu dokázal několik kol za sebou udržet Hamiltona a zdržet ho tak ve stíhací jízdě za vedoucí dvojící.

Alonsův výkon ocenili také fanoušci a Španěl byl vyhlášen Jezdcem dne.

„Nevěděl jsem, že to zřejmě stačilo, aby si Esteban udržel vítězství. Bylo to deset kol před cílem, snažili jsme se držet pozice, ale nešlo to. Lewis měl v posledních kolech skvělou rychlost, nestačilo to,“ řekl Alonso.

„Myslím, že Lewis dělal drobnou chybu v posledních dvou zatáčkách, to je můj názor. Měl tolik rychlosti, s takovou rychlostní převahou vám předjetí nemůže trvat osm kol.

„Když změnil pár stop, hned o kolo později předjel Carlose (Sainze). Nebylo těžké předjet, ale trvalo mu čtyři nebo pět kol, než na to přišel, to je můj názor.“