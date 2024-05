Ocon vydal prohlášení. Zarmoutily ho urážky a negativní názory na internetu

Základní pravidlo formule 1 říká, že jezdec nesmí nikdy kolidovat se svým týmovým kolegou. Jezdcům Alpine se to povedlo v prvním kole Velké ceny Monaka před tunelem.

Podle týmu i sportovních komisařů mohl za nehodu Ocon, který za to také dostal trest a klesne na startu Velké ceny Kanady. Ocon po závodě přiznal, že kolize byla jeho chyba.

Zatímco trest ze strany FIA je jasný, čeká se, jaký trest dostane Ocon od týmu.

Ocon dnes večer vydal prohlášení.

„Po Velké ceně Monaka toho bylo řečeno mnoho,“ napsal Ocon. „Přestože jsem obdržel mnoho vzkazů na podporu, hluboce mě zarmoutilo množství urážek a negativních názorů, které jsem v online prostoru obdržel na adresu mého charakteru, jízdního stylu a kariéry.“

„Díky tvrdé práci, podpoře a obětavosti mnoha lidí jsem od svého debutu v roce 2016 absolvoval více než 140 grand prix. Vždy jsem byl tvrdým soupeřem a jako většina jezdců jsem měl svůj podíl na incidentech. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl závodit po boku talentovaných a zkušených týmových kolegů, včetně jezdců, kteří vyhráli závody, jako jsou Daniel, Checo a Pierre, a dvojnásobného mistra světa Fernanda.“

„Jako týmoví kolegové jsme často startovali do závodů velmi blízko sebe, což v některých případech znamenalo tvrdé souboje na trati a někdy i kontakt. Samozřejmě, že jsem udělal i chyby. Nejsme roboti, jsme sportovci, kteří se tlačí na pilu, aby dosáhli svých snů o vítězství v závodech.“

špatně informované výroky a hrubá zkreslení, které jsem v posledních dnech viděl na internetu o mé schopnosti pracovat s týmem, byly nepřesné, zraňující a škodlivé...

„F1 je sport, kde emoce jsou vysoké a vášně hluboké. Vidím a cítím to každý víkend na trati i na sociálních sítích... to dobré i to špatné. Ale špatně informované výroky a hrubá zkreslení, které jsem v posledních dnech viděl na internetu o mé schopnosti pracovat s týmem, byly nepřesné, zraňující a škodlivé.“

„Od svých prvních kol v motorsportu jsem k tomuto sportu přistupoval s pokorou, profesionalitou a respektem. Tyto hodnoty mi byly vštěpovány již od útlého věku. I když každý jezdec usiluje o individuální slávu, vždy to bude především týmový sport. Vždy jsem se řídil pokyny, které jsem dostal, a závodil jsem tak, abych pro svůj tým a s ním dosáhl maxima.“

„Beru na sebe zodpovědnost za incident v prvním kole minulou neděli a navzdory mému DNF jsem rád, že tým získal další bod do tabulky v tomto pro nás těžkém začátku sezóny.“

„Pierra si vážím jako týmového kolegy i jako závodníka. Uvnitř týmu jsme vždy spolupracovali a pracovali profesionálně, a tak tomu bude i nadále.“

„Ve Formuli 1 není odměna bez rizika – a starty v závodech jsou intenzivní, tím spíše v Monaku, kde úvodní kolo může rozhodnout o výsledku v cíli. Nakonec jsme všichni soupeři a tvrdé, férové závody napříč celým závodním polem jsou tím, co dělá náš sport tak skvělým a je to hlavním důvodem, proč tento sport tak miluji. Těším se na závod v Montrealu před fantastickými kanadskými fanoušky a na vzrušující příležitosti, které mi budoucnost přinese.“