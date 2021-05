Ocon vidí za letošním zlepšením i svůj nový tým inženýrů

Francouz bodoval ve čtyřech z prvních pěti letošních závodů, ve kterých získal 12 bodů. Jeho týmový kolega Fernando Alonso si naopak připsal jen 5 bodů.

I díky dobrým výsledkům, když nejlépe byl Ocon sedmý v Portugalsku, už mezi ním a Alpine probíhají jednání o prodloužení smlouvy na další sezónu.

Výkonný ředitel týmu Marcin Budkowski ocenil Ocona za „výrazné zlepšení“ v letošní sezóně. Lépe funguje také jeho spolupráce s novým závodním inženýrem Joshem Peckettem, který nahradil Marka Slada.

Velkou roli nového týmu inženýrů na lepších výsledcích potvrdil také Ocon.

„Mám také Stuarta Barlowa jako svého výkonnostního inženýra, oni v podstatě tvořili tuto dvojici také v dobách u Manoru,“ řekl Ocon pro Motorsport.com.

„Pracovali jsme tak trochu společně. Byli tehdy na straně garáže Pascala Wehrleina, ale navzájem se doplňují. Tvoříme spolu skvělý tým, který je motivovaný, mladý a hladový po stejném cíli, kterým je podávání výkonů a dělání maxima s tím, co máme k dispozici. Mám velkou radost z toho, co v tuto chvíli tvoříme, protože to je to, co jsem už dlouho chtěl.“

Když se vloni Ocon do F1 vrátil, snažil se u Renaultu vyrovnat Danielu Ricciardovi. Svého maxima sice dosáhl v Sachíru druhým místem, zatímco Ricciardo dojel nejlépe dvakrát třetí, Australan ale získal téměř dvojnásobek bodů než Ocon.

Podle svých slov se nyní Ocon cítí „mnohem lépe“ a je „mnohem sebevědomější“.

„Mám pocit, že mnohem lépe nastavujeme vůz a já díky tomu získal obrovské množství výkonnosti. Začali jsme se do toho dostávat v posledních závodech loňského roku. V Abú Dhabí jsem také v kvalifikaci porazil Daniela. Správným směrem se to tedy začalo ubírat ke konci roku se stupni vítězů,“ říká.

„Ke konci roku to začalo být celkem pěkné, pokračovali jsme v tom přes zimu a pokračujeme i nyní na začátku roku. V tuto chvíli to funguje dobře. Myslím, že každý víkend dostáváme z vozu téměř maximum. A chci v tom pokračovat.“