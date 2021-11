Ocon v Kataru Alonsovi rád pomohl k pódiu

Esteban Ocon v Maďarsku získal své první vítězství. Klíčovou roli sehrál Fernando Alonso, který dokázal za sebou po několik kol udržet Lewise Hamiltona.

V Kataru byla situace opačná. Alonso bojoval o stupně vítězů, ale dojížděl ho Pérez na čerstvých pneumatikách. Ocon se snažil Péreze zdržet, i když to samozřejmě nebylo zrovna snadné a nedokázal vzdorovat příliš dlouho.

Na otázku, zda cítil potřebu oplatit Alonsovi jeho pomoc z Maďarska, Ocon odpověděl: „Ano, přesně tak,“ řekl pro Motorsport.com. „Zapnul jsem rádio a zeptal se: ‚jak daleko je Fernando vpředu?‘ a tým řekl: ‚Hm, teď musíš bránit.‘ A já na to: ‚Jasně, proto jsem se vás ptal! Jsem si té situace vědom.‘

„Chtěl jsem udělat všechno pro to, abych se pokusil Checa co nejvíc zpomalit, aby nemohl ke konci na Fernanda zaútočit.“

„Zpomalil jsem ho o dobré tři sekundy a to jsme potřebovali. Nebylo tak snadné bránit jako v Budapešti, protože rovinky jsou delší a on jel na čerstvějších pneumatikách, takže to byly jiné okolnosti, ale jsem rád, že jsem sehrál svou roli a trochu jsem Fernandovi vrátil to, co udělal v Budapešti.“