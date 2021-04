Ocon udělal na Alonsa dojem

„Rozhodně jsem ohromen a jsem rád, že mám Estebana vedle sebe,“ řekl Alonso, kterého cituje Motorsport.com

„Je velmi profesionální, velmi tvrdě pracuje, a to nejen na trati, ale také na simulátoru. Sdílíme spoustu informací. Když je jeden z nás na simulátoru, snažíme se být propojeni a usilovat o zlepšení auta.“

„Vím, že toho týmu dává hodně. Když máte týmového kolegu, který tvrdě pracuje, je to dobré pro oba jezdce. Současně chcete být vždy tak rychlí, jako váš týmový kolega, nebo ještě o trochu rychleji. Minule to nevyšlo, ale příště to zkusím znovu,“ naráží Alonso na kvalifikaci v Imole.

Když Alonsa porazil týmový kolega 2001 Tarso Marques: první sezóna Alonsa ve F1. Skončil 23., jeho týmový kolega u Minardi o příčku výše. Oba měli 0 bodů, ale Marques zajel v sezóně lepší výsledek (9. místo v Brazílii). 2007 Lewis Hamilton: Oba získali 109 bodů. Pro Hamiltona to byla první sezóna ve F1, pro Alonsa první v McLarenu a s jinými pneumatikami. O konečném pořadí rozhodlo více druhých míst u Hamiltona. 2015 Jenson Button: Špatný rok pro McLaren v prvním roce s Hondou. Button získal 16 bodů, Alonso 11. Španěl vynechal úvodní závod a měl také více nedokončených závodů.

„Pracovat s mistrem světa je velká šance,“ řekl Esteban Ocon. „Je to jeden z nejlepších jezdců.“

„Spousta lidí mi o něm vyprávěla, ale podle toho, co vidím zevnitř, mě ta spolupráce zatím opravdu baví. Fernando je hodně upřímný, takže když něco řekne, tak to tak i myslí.“

„Ohledně auta máme velmi podobné komentáře a funguje to opravdu dobře. Zatím byl mně velmi milý. Je také jedním z těch, ke kterým jsme vzhlížel, když jsem byl mladší.“

„Je zvláštní spolupracovat s Fernandem. Myslím, že to bude po celý rok vyrovnané.“