Ocon: Škoda, že tentokrát nebyla žádná červená vlajka

Esteban Ocon cítí „malou frustraci“ z toho, že ve třetí části kvalifikace na Velkou cenu Monaka nebyla žádná červená vlajka, která by mu pomohla zajistit jeho první pole position ve formuli 1.

Pilot Alpinu se v závěru třetí části kvalifikace blýskl časem 1:11.553, kterým se dostal na průběžné první místo.

Francouz se rozhodl zajet svůj měřený pokus ve třetí části kvalifikace na městské trati v Monte Carlu brzy, aby se vyhnul případným problémům s červenou vlajkou v posledních sekundách kvalifikace a nestihl by kvůli tomu dokončit svůj pokus.

„Přesně to se stalo v Miami. Nechali jsme to na konec, zastavila nás červená vlajka kvůli Charlesovi (Leclercovi) na konci, tomu jsme se chtěli vyhnout,“ řekl Ocon.

„Chtěli jsme jet dříve s dvěma sadami (pneumatik), to jsme také udělali. Bohužel pro nás tu nebyla žádná červená vlajka, ale jednoduše se to mohlo vyplatit. Je to něco, co budeme mít na paměti.“

Po posledních pokusech Maxe Verstappena, Fernanda Alonsa a Leclerca klesl Ocon na čtvrté místo. Leclerc však následně dostal penalizaci tří míst za zdržování Landa Norrise, a Ocon tak bude startovat za dvěma dvojnásobnými mistry světa.

„Je tu malá frustrace z toho, že jsme jen 188 tisícin sekundy od pole position. Kdybych měl támhle lepší výjezd ze zatáčky, v posledních zatáčkách jsem měl trochu chladnější přední pneumatiky, nikdy nevíte. Myslím ale, že jsme odvedli maximum.

„Řekli mi vždy (když někdo projel cílem a zlepšil se). Když jsem zajel do boxů, byl jsem stále na pole position a pak jsem viděl můj propad, což nikdy není dobré. Můžeme být spokojeni s tím, že jsme jen dvě desetiny od Red Bullu.“

Ocon má na svém kontě jedno vítězství z Velké ceny Maďarska 2021 a přemýšlí, jak by mu z druhého místa startující Alonso mohl uvolnit cestu k první pozici.

„Fernando startuje druhý a jsem si jistý, že bude riskovat, aby po první zatáčce vedl. Snad vytvoří nějaký zmatek a otevře nám to cestu.“