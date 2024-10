Ocon si za volantem trochu zábavy už dlouho neužil. Porazit Williams bude podle něj těžké

Hlavním soupeřem Alpine je v letošní sezóně Williams. Tým z Grove získal v Baku 10 bodů, díky kterým se posunul na osmé místo. Alpine na něj aktuálně ztrácí 3 body, což je samozřejmě „hratelné“, ale ono pověstné momentum má nyní spíše Williams.

„Určitě to bude těžké,“ řekl Esteban Ocon pro oficiální web F1. „Williams je na vzestupné trajektorii. Celou sezónu byli velmi rychlí a ve většině případů pravděpodobně rychlejší než my.“

„Momentálně jsme v šampionátu konstruktérů na devátém místě. Celý tým se snaží ze všech sil, aby se pokusil situaci zlepšit, ale bude těžké pokusit se z toho dostat. Samozřejmě jsme to nevzdali. Až do konce roku ze sebe vydáme to nejlepší.“

Alpine letos nezažívá dobrou sezónu. „Byla plná problémů. Chceme jen to, abychom dokázali postavit něco dobrého a abychom si užili trochu zábavy za volantem, což je to nejdůležitější a něco, co jsem dlouho neměl.“

Ocon jezdí pro Alpine (dříve Renault) od roku 2020. V Maďarsku 2021 vyhrál a celkově získal tři pódia. Od příští sezóny bude jezdit za Haas vedle Olivera Bearmana.

„I když to bylo těžké, nevzdávám se. Stále chci s tímto týmem dokončit kapitolu na vrcholu. Nešlo to tak, jak bych si přál. V tuto chvíli je to bohužel docela smutný konec, ale doufám, že se nám podaří vše dohnat a ve zbytku sezony na tom budeme lépe.“