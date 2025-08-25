Ocon si pochvaluje spolupráci s Bearmanem

Esteban Ocon se nechal slyšet, že s žádným týmovým kolegou neměl tak dobré vztahy jako s Oliverem Bearmanem.
Pokud má některý ze současných pilotů F1 pověst, že nepříliš dobře vychází se svým týmovým kolegou, řada fanoušků (a nejen jich) by se pravděpodobně shodla na jméně Estebana Ocona.
Devětadvacetiletý Francouz má totiž za sebou poměrně třaskavé momenty, pokud jde o spolupráci s některými týmovými kolegy – ať už šlo o Sergia Péreze, se kterým navíc několikrát kolidoval, či Fernanda Alonsa s Pierrem Gasly, s nimiž se potkal u stáje Alpine.
Ostatně interní vztahy koneckonců vloni vedly k tomu, že se Ocon rozhodl přestoupit do stáje Haas s tím, že Alpine po pěti letech opustil tak trochu předčasně, když už ani nenastoupil do finále sezony v Abú Zabí.
Změna prostředí nicméně Oconovi prospěla, což si pochvaluje i on samotný. A to i v souvislosti s novým týmovým kolegou, kterým je nováček Oliver Bearman.
„Máme tak trochu podobné vášně,“ uvedl Ocon v rozhovoru pro Autosport, přestože jedním dechem upřesnil, v čem se oproti svému kolegovi liší.
„Je to chuligán! Je mladý, takže si to užívá... Například v Goodwoodu (během Festivalu rychlosti, pozn. red.) jsme si dali výzvu, kdo se po jízdě vrátí s co nejvíce slickovými pneumatikami...,“ poukázal pilot stáje Haas.
Konkrétně šlo o to, že se oba jezdci během demo jízdy s pneumatikami do mokra pokusili pomocí protáčení kol obutí tak zničit, aby na něm nezůstal téměř žádný vzorek. Neobvyklou „sázku“ nakonec vyhrál mladík Bearman.
„Prostě přišel na to, jak přechytračit počítač v převodovce. Povedlo se mu dostat na sedmý rychlostní stupeň, přestože jel rychlostí 30 km/h. Já bych na něco takového neměl odvahu! I když jedete třicítkou, zatímco se zadní kola točí rychlostí 280 km/h, může auto udělat cokoliv. Sledovat to ale bylo zábavné,“ přiznal Ocon, který také oceňuje to, jak tým vyřešil jeho střet s Bearmanem při GP Británie, což tým teoreticky připravilo o několik bodů.
„Jsme k sobě velmi velmi upřímní a hned po závodě jsme se sešli s Ajauem (Komacuem, šéfem stáje, pozn. red.). Probrali jsme přitom, co jsme mohli udělat lépe, abychom se takové situaci vyhnuli a kde jsme měli být opatrnější...Na našem vztahu s Olliem se nic nezměnilo. Mám s ním pravděpodobně nejlepší vztah ze všech týmových kolegů, které jsem měl,“ dodal Ocon.