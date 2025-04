Ocon si pochvaluje atmosféru v Haasu i spolupráci se svou závodní inženýrkou

Závodní inženýrkou Estebana Ocona u Haasu je Laura Müller. Je to vůbec první závodní inženýrka ve F1. U týmu je od roku 2022 a předtím pracovala jako výkonnostní inženýrka. Přestože má teprve 33, má už bohaté zkušenosti. Mimo jiné působila ve WEC, Evropské Le Mans, DTM nebo ve Formuli Renault 2.0.

„S Laurou se mi pracuje skvěle,“ řekl Ocon pro oficiální web F1. „Je to opravdu skvělá inženýrka. Má spoustu zkušeností v různých kategoriích. Byla v DTM, já jsem jezdil DTM, takže to máme společné. Působila ve spoustě různých kategorií a její cesta je velmi působivá.“

„Pracuje se s ní skvěle. Je působivé, kolik hodin tomu věnuje. Vůbec je nepočítá. Vzpomínám si, že v Suzuce jsme měli těžký víkend. Pořád jsme měli schůzky a porady, protože jsme neměli výkonost, jakou jsme chtěli a ona celý den nevstala, aby si dala sendvič nebo se napila.“

„Řekla: ‚Estebane, asi si teď půjdu dát něco k jídlu, protože je půl osmé nebo osm večer.‘ A já na to: ‚Ještě jsi nejedla?‘ A ona na to: ‚Ne,‘ protože nechtěla, byla absolutně zaneprázdněna prací.“



Foto: Getty Images / Clive Rose

Ocon si také pochvaluje atmosféru v Haasu.

„První dojem z týmu je, že je to velká rodina,“ řekl Ocon. „Tento tým mě opravdu přijal takovým způsobem, že jsem se hned cítil jako doma. Je to pro mě skutečně nový začátek. Cítím, že se velmi dobře začleňuji a všichni jsou hladoví a motivovaní podávat výkony.“

„Jsou hrdí na všechno, co se jim podaří. To je skvělé, protože pokud nejste hrdí na práci, kterou děláte, nemá smysl ji dělat. Upřímně, je fantastické být součástí takového týmu. Doufejme, se nám letos podaří se ještě zlepšit.“

„Atmosféra, rodinná atmosféra, je velmi podobná jako v dobách Force Indie, ale nevypadá to jako malý tým. V tomto týmu máte pocit, že je to velký tým – v tom smyslu, čeho dosahuje. Když něco potřebujeme, přijde to rychleji než to, na co jsem byl zvyklý dříve.“

„Ajao by vám mohl říct spoustu věcí o tom, kde bychom se mohli zlepšit, ale nemám pocit, že jsme malý tým, protože kvalita odvedené práce je velmi působivá. Nemám pocit, že by nám chyběli lidé, protože se mi všichni snaží vyjít vstříc tím nejlepším možným způsobem.“