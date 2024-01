Ocon si měl postěžovat, že vůz bude pomalý. Přestupové spekulace mohou začít

David Croft na Autosport International Show uvedl pro Express, že se mu Esteban Ocon před Vánocemi svěřil, že nový vůz Alpine je „trochu pomalý“.

Vloni se sice oba jezdci francouzské stáje dostali na stupně vítězů, ale celkově skončil tým až šestý. Navíc z něj řada lidí odešla – včetně Laurenta Rossiho, šéfa týmu Otmara Szafnauera nebo sportovního ředitele Alana Permana.

Esteban Ocon by mohl být jedním z těch, kteří změní dres. Objevují se spekulace, že by o něj mohlo mít zájem Audi. Valtteri Bottas potvrdil, že automobilka chce už brzy začít řešit jezdeckou sestavu pro rok 2026, kdy vstoupí do F1 – to samozřejmě neznamená, že ke změně musí dojít až za dva roky. Vhodnější by bylo změny provést v roce 2025, aby se případní noví jezdci v týmu usadili.

S Audi je dlouhodobě spojován také Carlos Sainz, který by ale rád zůstal u Ferrari. Smlouvy letos končí oběma jezdcům. Leclerc by měl podepsat delší kontrakt, Sainzovi má být nabízen kratší.

Jednou z klíčových postav na trhu by mohl být Alex Albon, kterému se u Williamsu daří. ESPN uvedla, že už vloni se dva týmy pokusily Albona neúspěšně vyvázat ze smlouvy.

V neposlední řadě bude v roce 2025 volná sedačka u Red Bullu. Pérezovi, o jehož budoucnosti se spekuluje už od loňského roku, končí smlouva.