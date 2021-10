Ocon se snaží zjistit, proč mu to v Soči nejelo

Fernando Alonso dojel v Rusku na šestém místě a nebyl daleko od stupňů vítězů. Ocon naopak skončil 14. a se závodem nebyl vůbec spokojený.

„Ano, nebyla to pro nás nejlepší neděle,“ řekl Ocon pro Motorsport.com. „Pravděpodobně jedna z nejtěžších v tomto roce.“

Když se Ocon zamýšlel nad tím, co se v Soči stalo, řekl, že to bylo obzvlášť matoucí, protože do té doby používali s Alonsem téměř totožné nastavení vozu.

„V posledních třech nebo čtyřech závodech byla auta z hlediska nastavení velmi podobná, v podstatě identická. Ale v tomto závodě došlo k velké odchylce, protože jsme neměli stejnou zpětnou vazbu, neměli jsme stejné připomínky.“

„Máme několik nápadů, co by to mohlo být. Snažíme se to napravit do příštího závodu.“

„Myslím, že pozitivní byl start, který byl docela dobrý. Na startu jsem získal trochu náskoku. Prvních pár kol se nám dařilo držet dobrou pozici, ale pak už to bylo dost divné. Co se týče tempa, v každém kole jsme ztráceli poměrně hodně času na kolo a ztráceli jsme na auto před námi, nebyli jsme schopni útočit ani se bránit. Takže ano, čeká nás spousta věcí a práce, než se dostaneme do Turecka. Zjistíme, co bylo v tomto závodě špatně, a na další závod se vrátíme silnější.“