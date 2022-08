Ocon se před závodem sešel s Häkkinenem. Pak téměř zopakoval jeho legendární manévr

Esteban Ocon byl jedním z jezdců, kteří dostali penalizaci za překročení povoleného počtu komponent pohonné jednotky. Do závodu startoval ze 16. místa a v cíli závodu byl 7.

V průběhu závodu předvedl Ocon několik dobrých předjížděcích manévrů. Při dvou z nich předjel hned dva soupeře najednou.

Ve 35. kole na rovince Kemmel předjel najednou Vettela a Gaslyho (nikoliv Cunodu, jak je na videu od F1).

Manévr trochu připomínal situaci z roku 2000, kdy Mika Häkkinen předjel Michaela Schumachera a Ricarda Zontu. Pikantní je, že se Ocon před závodem s létajícím Finem potkal (viz fotografie).

K manévru došlo ve 35. kole. Všichni tři jezdci jeli podobnou strategii. Startovali na střední, přezuli na tvrdé a poté znovu na střední. Ocon přezouval po 32 kolech, Vettel byl v boxech o kolo později.

Na rozdíl od Ocona měl nazuté použité pneumatiky – jezdci Astonu Martin odjeli všechny stinty na použitých pneumatikách. Není to z toho důvodu, že by byli špatní hospodáři. Dělají to v každém závodě úmyslně (ne vždy ale jedou jen na použitých).

Pneumatiky v trénincích nebo před závodem zbaví povrchového filmu a poté, co jsou znovu zahřáty, dojde na jejich povrchu k určitým změnám (zjednodušeně řečeno). Aston Martin, který je jediný, kdo tento trik používá –věří, že jsou pak pneumatiky odolnější.

Gasly tahal v souboji za nejkratší konec. V boxech byl už po 22. kolech. V souboji před 22 lety jim byl Zonta, který byl dokonce o kolo zpět.

„Měli jsme dvě (dvojité předjetí)! Byla to velká legrace! A Mika si se mnou přišel před závodem v paddocku popovídat! Je to pěkná náhoda,“ řekl Ocon pro francouzskou mutaci Motorsport.com.

„Ano, byla to opravdu zábava. Dnes jsem si závod užil, auto bylo extrémně rychlé na rovinkách, takže jsem dobře zvládal načasování, abych mohl předjíždět. Startovali jsme z 16. nebo 17. místa. Myslím, že jsme doufali v bod a dnes jsme jich získali šest, takže je to pro nás dobrý výsledek.“

První předjetí dvou soupeřů přišlo dříve. V 15. kole se Ocon utkal s Danielem Ricciardem a Nicholasem Latifim v závěru okruhu.