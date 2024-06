Ocon pro nás po konci této sezony již jezdit nebude, oznámil Alpine

Jediná současná francouzská stáj ve formuli 1 Alpine dnes prostřednictvím tiskové zprávy potvrdila, že se na konci sezony po společné dohodě rozloučí s Estebanem Oconem, kterému letos končí smlouva.

Oznámení přichází osm dní po Velké ceně Monaka, ve které měl 27letý Ocon kolizi se svým týmovým kolegou Pierrem Gaslym.

Skutečnost, že Ocon nebude v Alpine po probíhající sezoně pokračovat není velkým překvapením. Spekulovalo se totiž o tom, že vztahy mezi ním a v současné době trápícím se týmem nejsou ideální. V kontextu s již zmíněnou kolizí v Monte Carlu se mluvilo i o tom, že by za ni Alpine mohl Ocona dokonce suspendovat pro Velkou cenu Kanady, ale to se nakonec nepotvrdilo.

Ocon letos pro Alpine (bývalý Renault) závodí již pátým rokem. Nejvíce se mu dařilo v roce 2022, kdy získal 92 bodů a celkově skončil osmý. V roce 2021 pak oslavil své jediné vítězství, když ovládl Velkou cenu Maďarska.

„Závodění v tomto týmu pro mě bude navždy významným životním obdobím. Ačkoli jsem tady již pět let jako jezdec na plný úvazek, moje profesionální kariéra zde začala již v době, kdy jsem byl teenager, takže to pro mě vždy bude výjimečné místo. Zažili jsme spolu skvělé, ale i těžké chvíle. Všem v týmu jsem vděčný za všechny nezapomenutelné okamžiky. Své plány oznámím velmi brzy, ale do té doby se budu plně soustředit na to, abych měl úspěšný zbytek sezony,“ uvedl v týmovém tiskovém prohlášení Ocon, jenž v probíhajícím ročníku získal zatím pouze jeden bod.

Šéf týmu Bruno Famin okomentoval Oconův konec v Alpine takto:

„Nejprve bychom chtěli poděkovat Estebanovi za jeho nasazení v týmu v uplynulých pěti letech. Během jeho působení jsme společně oslavili několik fantastických okamžiků, z nichž ten nejlepší přišel v roce 2021 při Velké ceně Maďarska, kdy získal památné vítězství v závodě. V roce 2024 nás společně čeká ještě 16 závodů s jasným cílem: pokračovat v neúnavné týmové práci a usilovat o co nejlepší výsledky na trati. Estebanovi přejeme hodně štěstí v další kapitole jeho jezdecké kariéry, až ten okamžik nastane.“