Ocon očekává, že trest za nedodržení správné startovací pozice dostane více jezdců

Esteban Ocon byl letos v Bahrajnu penalizován za špatné postavení na startovním roštu. Ani následné zvětšení startovacích boxů však podle Francouze nezabrání dalším prohřeškům.

FIA od letošní sezony bedlivěji dohlíží na to, zda jezdci před začátky velkých cen stojí ve startovních boxech, které jsou vymezeny pomocí bílých čar na dráze. Dle pravidel se nesmí kola monopostu dotýkat prostoru za čárou.

Zatímco v Bahrajnu na toto pravidlo doplatil Esteban Ocon, v Saúdské Arábii stál mimo startovní box Fernando Alonso. Oba závodníci za to byli potrestáni 5sekundovou časovou penalizací – navzdory tomu, že ani jeden z nich nezískal výhodu.

Jelikož si jezdci stěžovali, že kvůli špatnému výhledu z vozů není snadné startovací box trefit, přistoupila FIA k jejich rozšíření o 20 centimetrů.

Podle Ocona z týmu Alpine ani tato změna nezabrání dalším trestům.

„Je jisté, že penalizováni budou i další jezdci,“ citoval Francouze web Autosportu.

„Vypadá hloupě, že jsme za to trestáni. Může to vypadat jednoduše, ale zkrátka nic nevidíme,“ uvedl Ocon s tím, že tým dokonce zkoušel měnit jeho pozici ve voze, aby měl lepší výhled.

Podle francouzského závodníka, který uvítal rozšíření startovacích boxů, nedává smysl penalizovat jezdce za to, že jsou na startovním roštu příliš vlevo či vpravo –⁠ na rozdíl od situace, kdy dojde k překročení čáry v podélném směru.

„Když jste příliš vpředu, tak získáváte výhodu a vždy za to byla penalizace. Naopak jsme dříve nebyli trestáni za to, že jsme příliš vlevo či vpravo, jelikož tím výhodu nezískáte. Nyní se však toto pravidlo změnilo a je pro všechny stejné, takže na to si musíme dávat pozor,“ uzavřel Ocon.