Ocon: Nemělo by smysl závodit, pokud bychom nevěřili, že Alpine dokáže napodobit Aston

Francouzský závodník Esteban Ocon je přesvědčen, že Alpine může docílit podobného vzestupu, jako se to podařilo Astonu Martin.

Cílem týmu Alpine před letošní sezonou bylo přinejmenším zopakovat čtvrté místo v Poháru konstruktérů a vedle toho snížit ztrátu na nejlepší týmy.

Minimálně první bod se však francouzské ekipě zatím naplňovat nedaří. Týmu Alpine v pořadí konstruktérů momentálně patří šestá příčka a ani z hlediska výkonu na tom není stáj o moc lépe. Meziročně se totiž před Alpine dostal Aston Martin, který přes zimu udělal obrovský výkonnostní skok vpřed.

Pilot Esteban Ocon nicméně věří, že podobný pokrok dokáže výhledově předvést i samotný Alpine.

„Musíme věřit, že je to možné, jinak nemá smysl závodit,“ citoval Ocona Autosport.

„Když se nad tím zamyslíte, loňskou sezonu jsme skončili v prosinci, a když jsme znovu začali, byl konec února či začátek března, takže jsou to asi tři až čtyři měsíce. Nevím, jestli by Aston dokázal takové zlepšení i během sezony, ale když si k dnešku přičteme tři nebo čtyři měsíce, tak to není konec sezony. Aston Martin ukázal, že je možné udělat velký krok, pokud najdete ty správné věci. Určitě to jde,“ neztrácí Francouz naději.

Zajímavé novinky

Optimismus Oconovi dodává i to, co sám osobně vidí v továrně v britském Enstone.

„V továrně jsem minimálně jeden nebo dva dny v týdnu. Byl jsem v aerodynamickém oddělení, kde jsem viděl novinky, které se chystáme nasadit. Jsou tam opravdu zajímavé nápady, takže se těším, až budou díly připravené a je uvidím na autě,“ dodal vítěz Velké ceny Maďarska 2021.