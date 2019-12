Ocon nelituje odchodu z Mercedesu. S Renaultem chce být příští rok na pódiu

Esteban Ocon bude v příští sezóně jezdit vedle Daniela Ricciarda u Renaultu. Od začátku prosince už není jezdcem Mercedesu, i když vazby na německou automobilku zcela nepřetrhal. Mercedes působí jako Oconův manažér.

Odchodu z Mercedesu Ocon nelituje. „Vůbec ne. Jsem s francouzským týmem, který má velké ambice být za pár let zpět, takže to není žádné zklamání. Spíše je to úleva,“ řekl Ocon pro RMC .

„Renault má ambici být v roce 2020 lepší než letos. Tento rok jsme skončili hůře, než jsou naše možnosti, takže tým chce být mnohem lepší. Není naším cílem být pátý.“

„Mým osobním cílem je dostat se v průběhu sezóny na pódium. Myslím, že pokud to dokážeme, bude to znamenat, že jsme udělali velký krok vpřed.“

Ocon má dvě menší výhody. Mohl se zúčastnit testů po Abú Dhabí a vozy, respektive technická pravidla, se příští rok moc nemění.

Podle Cyrila Abiteboula je to rozdíl ve srovnání s příchodem Ricciarda, kterému Red Bull po konci sezóny před příchodem k Renaultu testy neumožnil. „Danielova integrace do týmu kvůli tomu trochu trpěla, takže jsme tentokrát ušetřili čas,“ řekl Abiteboul.

Foto: Getty Images / Charles Coates